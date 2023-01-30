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MKS：台灣和南韓未來仍是關鍵晶片重鎮

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電

萬機科技（MKS Instrument）執行長John T.C. Lee 表示，即使分散供應鏈的壓力，帶進來自美國、德國等地新的競爭，台灣和南韓未來幾年仍將是關鍵的半導體中心。他也說，當前晶片市場的低迷，只是處於景氣周期中的低谷，中長期仍會有出現良性的成長。

李約翰接受日經訪談時說：「只要三星、SK海力士、台積電維持晶片領導地位，我認為南韓和台灣將持續是半導體製造的重要國家。他說，對多數先進晶圓廠來說，核心技術可能在接近這些領先國家的總部進行開發，之後若有必要才在其他地方部署。」

但李約翰說，更多這類晶片「中心」將可能崛起，尤其是美國和像是德國的歐洲國家，「一開始也許沒那麼有效率，但我認為一旦形成中心，運作上就會非常有效率」，設備需要更多晶片的總體趨勢，也將幫助更多中心蓬勃發展。

他告誡，這個半導體產業不再是有小型企業的地方，這裡的大企業只會變得更大，當前必須解決的問題需大量工程才能解決。

李約翰也對當前的晶片市場發表看法，我們經歷這種情況很多次，或許今年晶片產業的資本支出會降到700億美元，「但你知道，我在這行很久了。十年前，這個數字是350億美元，而那是景氣不錯的一年，如今我們卻說700億美元是景氣不好的一年」。他認為，從中長期來看，這個產業仍以「健康速度」成長。

萬機儀器是電子次系統的供應商，例如用於晶片製造與其他領域的射頻電源供應器、雷射產生器；全球知名晶片製造設備商都是該公司的客戶，包含應材和科林研發。晶片製造商倚賴萬機儀器的射頻電源供應器來蝕刻電晶體，特別是先進製程的處理器，以及3D NAND快閃記憶體晶片。根據該公司估計，全球85%的晶片製造設備都採用其技術。

半導體 美國

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