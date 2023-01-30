快訊

中國布局非洲太空港：吉布地倒向北京的太空競賽？

今增本土22,138例、境外153例、30死 中重症77例

輕易躲過抄襲比對 AI成犯罪工具？

台灣醒報／ 記者杜聿鎧╱台北報導
事實查核機構NewsGuard透過實驗，讓ChatGPT回應百大假訊息，其中竟有80個成功變成了通順合理的假訊息。（Photo from Pxhere）
事實查核機構NewsGuard透過實驗，讓ChatGPT回應百大假訊息，其中竟有80個成功變成了通順合理的假訊息。（Photo from Pxhere）

【台灣醒報記者杜聿鎧綜合報導】

使用AI恐釀犯罪？ChatGPT可以寫論文、編程式，該AI產生的研究摘要甚至被專家認為是同儕撰稿。針對這些「模仿寫作」的手段，科技記者坎特羅維茨說，該類型AI將使剽竊更容易發生，且ChatGPT的學習與回應功能，會讓抄襲更難被察覺；資訊辨識真偽的漏洞，亦可能被有心人士濫用，產生假訊息

AI訊息藏風險

美國雜誌Vanity Fair》報導，自ChatGPT 去年11月底上市以來，文字工作者們越來越關注這個模仿人類寫作的聊天機器人。科學雜誌《自然》表示，ChatGPT可以寫出漂亮的研究論文、流暢應對通過醫學考試，並生成有用的程式代碼。ChatGPT產生的研究摘要，品質好到讓科學家很難發現它們是AI所寫。

但過去在美國科技新聞平台CNET曾經發生AI抄襲事件，因該AI往往沒有正確註明「引用處」，導致CNET停止了AI內容農場的製作。針對剽竊問題，科技記者坎特羅維茨說，該類型AI將使剽竊更容易發生，因為它們只要「適當混合」內容，就可以組織出新文章。

另一方面，事實查核機構NewsGuard對ChatGPT進行一項實驗，他提供2022年廣傳的一百則假訊息，其中8成假訊息被ChatGPT接受，並以此資訊為基礎，生成更多誤導民眾的內容，不論是新聞、散文或是劇本。但ChatGPT對假訊息仍有一定程度的防範，某些假訊息是經過了五回實驗，才讓聊天機器人產生出能誤導閱聽人的文章。

30秒產出文

英國衛報》報導，儘管ChatGPT產生的文章語氣未必通順，但經過人工調整，仍能取代一個專業撰稿人花數小時所撰寫的文案。對文字工作者而言最可怕的是，ChatGPT只花了30秒就能寫出了一篇文案。

但ChatGPT與傳統語言模型不同，它可以在不知道正解或明確指示下回應使用者，用抄襲比對系統檢測往往可以輕易過關。這也導致學術研究上使用該類型AI的道德危機。

【更多精采內容，詳見

AI 假訊息 抄襲

延伸閱讀

中台灣元宵燈會不塞車秘訣 交局：善用大眾運輸工具

百度3月推出人工智能聊天機器人服務 股價漲

高股息ETF 錢景閃亮

美軍運輸艦接近本島？海巡署：假訊息

相關新聞

輕易躲過抄襲比對 AI成犯罪工具？

使用AI恐釀犯罪？ChatGPT可以寫論文、編程式，該AI產生的研究摘要甚至被專家認為是同儕撰稿。針對這些「模仿寫作」的手段，科技記者坎特羅維茨說，該類型AI將使剽竊更容易發生，且ChatGPT的學習與回應功能，會讓抄襲更難被察覺；資訊辨識真偽的漏洞，亦可能被有心人士濫用，產生假訊息。

雷諾降低對日產持股至15% 日產投雷諾EV部門安培

日經報導，日本汽車製造商日產汽車及其法國合作夥伴雷諾（Renault）已達成協議，雷諾將降低對日產的持股，由現行的43%...

克魯曼：巴西和阿根廷推動共同貨幣是餿主意

諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）表示，巴西和阿根廷計劃推動共同貨幣，是個「餿主意」，應該是某個對經濟...

記憶體業者慘兮兮：價格崩盤恐抺掉獲利

以景氣循環周期出名的記憶體晶片產業，正遭遇嚴重挫敗，庫存晶片供過於求、客戶無情砍單，以及產品價格暴跌，包括三星電子在內業...

亞洲首富413頁反駁放空者是在攻擊印度 艾克曼認為要查

放空機構興登堡研究（Hindenburg Research）指控亞洲首富阿達尼（Gautam Adani）的企業王國會計...

全球糧食供應 仍有兩威脅

儘管肥料和穀物價格已比去年俄烏戰爭後的高峰大幅下滑，但農業專家和分析師卻警告，全球糧食供應仍面臨地緣政治不確定性以及氣候...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。