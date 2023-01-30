輕易躲過抄襲比對 AI成犯罪工具？

【台灣醒報記者杜聿鎧綜合報導】

使用AI恐釀犯罪？ChatGPT可以寫論文、編程式，該AI產生的研究摘要甚至被專家認為是同儕撰稿。針對這些「模仿寫作」的手段，科技記者坎特羅維茨說，該類型AI將使剽竊更容易發生，且ChatGPT的學習與回應功能，會讓抄襲更難被察覺；資訊辨識真偽的漏洞，亦可能被有心人士濫用，產生假訊息。

AI訊息藏風險

《美國雜誌Vanity Fair》報導，自ChatGPT 去年11月底上市以來，文字工作者們越來越關注這個模仿人類寫作的聊天機器人。科學雜誌《自然》表示，ChatGPT可以寫出漂亮的研究論文、流暢應對通過醫學考試，並生成有用的程式代碼。ChatGPT產生的研究摘要，品質好到讓科學家很難發現它們是AI所寫。

但過去在美國科技新聞平台CNET曾經發生AI抄襲事件，因該AI往往沒有正確註明「引用處」，導致CNET停止了AI內容農場的製作。針對剽竊問題，科技記者坎特羅維茨說，該類型AI將使剽竊更容易發生，因為它們只要「適當混合」內容，就可以組織出新文章。

另一方面，事實查核機構NewsGuard對ChatGPT進行一項實驗，他提供2022年廣傳的一百則假訊息，其中8成假訊息被ChatGPT接受，並以此資訊為基礎，生成更多誤導民眾的內容，不論是新聞、散文或是劇本。但ChatGPT對假訊息仍有一定程度的防範，某些假訊息是經過了五回實驗，才讓聊天機器人產生出能誤導閱聽人的文章。

30秒產出文

《英國衛報》報導，儘管ChatGPT產生的文章語氣未必通順，但經過人工調整，仍能取代一個專業撰稿人花數小時所撰寫的文案。對文字工作者而言最可怕的是，ChatGPT只花了30秒就能寫出了一篇文案。

但ChatGPT與傳統語言模型不同，它可以在不知道正解或明確指示下回應使用者，用抄襲比對系統檢測往往可以輕易過關。這也導致學術研究上使用該類型AI的道德危機。

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