大科技公司會再裁員？蘋果可能也難逃厄運

多家大型科技公司本周公布財報，其中包括2022年市值損失最慘五家公司裡的三家——亞馬遜、蘋果和Meta Platform——以及谷歌母公司Alphabet，它們的營收獲利表現和潛在財測將為投資人提供轉機何在的線索。根據MarketWatch報導，動輒裁員數千人有可能才剛剛開始而已。

在經歷過疫情下的高成長期及與投資人20多年的蜜月期後，這些公司可能因數位廣告、電子產品和電子商務等核心產品需求放緩，面臨更大的裁員壓力。一些分析師說，不管是對財務或員工而言，這些公司都還沒觸底。

蘋果是唯一還沒砍人的大科技公司，但去年是智慧手機業自2013年以來最糟的一年，分析師預料這家iPhone製造商也躲不掉裁員厄運。

D.A. Davidson分析師Tom Forte上周二說，預期蘋果會調整員工數，以反映日益具挑戰性的全球總經環境。

如果利潤繼續追隨營收成長下滑，已裁員的競爭對手還可能變本加厲。例如，Alphabet計劃裁員12,000人，但有投資人嫌不夠。

至於Meta，分析師已表示，「最黑暗的日子」還在前頭，該公司已經歷過11,000人的裁員、來自TikTok的競爭、在元宇宙絆了一大跤。

Monness Crespi Hardt分析師Brian White上周四撰寫報告說：「2023年，Meta仍將陷入艱苦戰鬥。長遠來看，Meta將受益於長期數位廣告趨勢和元宇宙的創新。然而監管審查和內部阻力都還在，這段低迷期的最黑暗日子還在前方。」

年初宣布裁員18,000人的亞馬遜，過去幾年有AWS部門協助拉高銷售，但微軟高管上周已警告，雲端業務消費成長放緩。

裁員也蔓延到大科技公司之外。IBM公布全年營收預測時證實裁員3,900人，該公司疫情期間已裁員至少20%。

值得關注的還有半導體業：晶片設備製造商科林研發（Lam Research）上周宣布裁員，因英特爾裁員之際公布了糟糕的財報。超微（AMD）本周發布財報，它能顯示半導體風暴中是否還存有一線希望。

Wedbush分析師Daniel Ives周日表示，大型科技公司財報周的共同主題會是「裁員加速」。