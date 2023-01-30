記憶體業者慘兮兮：價格崩盤恐抺掉獲利

以景氣循環周期出名的記憶體晶片產業，正遭遇嚴重挫敗，庫存晶片供過於求、客戶無情砍單，以及產品價格暴跌，包括三星電子在內業者今年的集體營業虧損預料將達到創紀錄的50億美元，復甦可能要等到下半年。

記憶體業者不到一年前表示，更嚴格的管理和產品有新市場，包括5G技術和雲端服務，將確保企業達成更易於預測的盈餘，但全球科技產業研究機構集邦科技資深研究主管吳雅婷指出，「晶片業以為供應商會擁有更好的控制權，這次的低迷證明每個人都錯了」。

這次不僅消耗掉產業領導者SK海力士和美光科技的現金，還動搖其供應商、重創依賴技術出口的亞洲經濟體，並迫使存活的記憶體業者尋求結盟，甚至考慮合併。

消費者和企業面對通膨和升息，推遲電腦、平板和智慧手機的採購，這些設備的製造商是記憶體晶片的大買家，他們的庫存組件清不掉，沒必要進行更多採購。

三星與其競爭對手生產出的每一片晶片都在虧損。今年集體營業虧損預計將達創紀錄的50億美元。庫存增加兩倍多到空前水準，足供三到四個月供應所需。

三星電子因有龐大而多元化業務，似乎是唯一一家能相對毫髮無傷的公司，但即使是它的半導體部門也面臨虧損。該公司本周二將公布第4季財報，迄今隻字不提產業近期前景，屆時可見分曉。

記憶體業面臨的環境比常規的周期性衰退嚴重得多，不只疫情後遺症，還有俄烏戰爭、嚴重通膨和供應鏈中斷等問題。

美國最後一家記憶體晶片製造商美光科技對需求暴跌有積極反應，上月底表示，除減產之外，還將刪減新廠房和設備的預算。

南韓的SK海力士也削減投資並縮減產量。該公司庫存過剩的部分原因在於行業衰退前收購英特爾的快閃記憶體業務。

三星以往會在低迷期繼續支出，希望等需求回升時以更高產量和更高獲利率扳回一城。但這次，市場押注三星會緊縮晶片供應。

晶片製造設備供應商科林研發（Lam Reserach）上周表示，隨著記憶體晶片客戶削減和推遲支出，訂單減幅前所未見。科林研發拒絕預測這類行動何時可能襄助記憶體市場反彈。

Midas International Asset Management聯合執行長Shin Jinho表示，三星、SK海力士和美光等DRAM的前三大製造商都在減少供應，而市場更分散的NAND正經歷更激烈的競爭，如果情況變得更糟，可能出現整合。

至於客戶需求何時反彈，HMC Investment & Securities技術研究主管Greg Roh表示，中國大陸解封可能是推動行業發展的催化劑，也許有被壓抑的需求出籠，「記憶體將在下半年復甦」。