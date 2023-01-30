日拚和牛出口 科技助攻

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

高檔日本和牛是許多饕客最愛，但在俄烏戰爭導致飼料價格飆漲之際，日本的和牛產業亟需援助。當局表示，海外對於和牛的需求有助彌補國內的消費下滑，為了擴大和牛出口，日本政府將希望寄託在新創公司研發的智慧監控科技。

彭博資訊報導，東京新創公司Desamis提供的系統可監視牛隻，該系統的演算法也將分析偵測牛隻的異常行為和可能疾病，避免每頭價值100萬日圓（7,820美元）以上和牛發生任何意外。

在日本政府將和牛產業視為亟需支持的重點產業之際，這類智慧監控科技近年來備受關注。日本首相岸田文雄去年10月參訪鹿兒島的和牛生產商時曾承諾，會援助因俄烏戰爭和日圓貶值而面臨飼料價格飆漲困難的家畜業者。此外，日本政府也已提供像是Desamis等投資創新科技的新創公司補助，協助和牛飼主降低勞動成本並提高獲利率。

日本食品飲料一度被認為很難擴大出口，但亞洲富豪階級的快速崛起和日圓貶值近年來已提高日本所有產品的海外需求，從草莓、生蠔、威士忌到清酒。

日本和牛 俄烏戰爭 飼料

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