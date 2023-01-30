FinTech基礎建設 湧錢潮

歐洲金融科技業（FinTech）歷經去年的艱難時刻後，美國創投業者Accel在金融科技峰會中表示，儘管金融科技業備受打擊，但依然受到投資人青睞，在科技生態系中扮演的角色日益重要。

部分投資人認為，隨著這個產業逐漸成熟，愈來愈多資金正流向金融科技基礎建設等利基領域。

根據市調機構CB Insights，全球金融科技公司2021年的融資額打破數項紀錄，例如金融科技新創公司取得的資金中，每5美元就有1美元來自創投業者。

不過，歐洲投資機構Finch資本公司表示，跡象顯示金融科技業2022年的融資熱潮持續降溫和盤整，使投資降至2018~2019年水準。去年成立的歐洲金融科技新創公司數量，較前一年銳減80%，也比2018年顛峰時期的數量進一步減少。Finch表示，首次公開發行股票（IPO）的金融科技企業銳減70%，部分反映整個市場的上市市況冷淡。

軟銀和老虎全球管理公司（Tiger Global）等創投巨擘已感受到投資組合估值大幅縮水的痛苦，此時他們投資的標企業正試圖從高速成長轉向追求獲利。