東南亞國家推動永續觀光

後新冠疫情時代國際旅行開始復甦，東南亞國家也致力推動觀光以提振經濟，同時確保觀光餐旅業永續發展，試圖兼顧經濟及生態保育。

日經新聞報導，印尼巽他群島是世界最大蜥蜴科莫多巨蜥的唯一自然棲息地，雅加達政府去年8月試圖調漲科莫多島的登島費，從15萬印尼盾一口氣上調至375萬印尼盾（240美元），但在當地業者和地方官員反彈後喊卡，今年1月當局再度考慮漲價，最終仍打退堂鼓。

印尼此舉旨在以價制量，並在保護生態之際增加營收，但當地業者擔憂國際遊客將因此流失。地方當局表示，目前科莫多國家公園入口處城鎮拉布安巴佐的航班機票幾乎售罄。

國際自然保護聯盟（IUCN）表示，隨著全球暖化和海平面升高，未來45年內適合科莫多巨蜥的棲息地將銳減至少30％。與此同時，印尼正深陷財務困境，希望盡可能提高觀光營收。

科莫多島收費爭議並非特例。隨著世界各國紛紛解封，國際旅遊需求反彈，推動永續觀光的重要性再度引發關注。

阻止外國遊客大量湧入，將對觀光業眾多勞工的生計構成威脅。世界旅遊觀光協會（WTTC）最新數據顯示，印尼餐旅業聘僱近1,100萬名勞工，菲律賓餐旅業有近800萬名雇員，泰國餐旅業聘用約700萬人。

雅加達Segara Research Institute執行董事阿卜杜拉表示：「政府應該知道，要維護生態並促進觀光業可持續性，漲價並非唯一門路。」應對旅客過多問題的方法百百種，包括提高入場費、限制遊客數量，以及暫時關閉國家公園和海洋保護區等脆弱生態區域，以便生態復育，各國政府得在賺錢與環保中做出取捨。

泰國2018年關閉了安達曼海小披披島上的瑪雅灣（Maya Bay），因好萊塢電影在此取景而聲名大噪，旺季每日遊客多達5,000人，當地政府官員指出，大量遊客對瑪雅灣生態造成嚴重破壞，八成珊瑚礁因此受損。對外關閉40個月後，瑪雅灣今年首次對遊客敞開大門，每日僅開放4,000名遊客入場，且禁止民眾下水游泳。