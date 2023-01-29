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外資：台積電前景比股價更重要 折射半導體業增速將觸近年低點

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2022年第四季台積電的收入季減1.5%，公司方面預計2023年第一季收入將繼續呈現季比收縮14%。圖／集微網
2022年第四季台積電的收入季減1.5%，公司方面預計2023年第一季收入將繼續呈現季比收縮14%。圖／集微網

集微網消息，台積電資本支出在2022年大降，並重估2023年資本支出可能進一步下降。據台媒《工商時報》報導，法國外貿銀行研究團隊非常關切此點，認為台積電推遲投資，意味著半導體行業的增長速度勢必低於疫情以來的幾年。

該研究機構強調，半導體行業是現代供應鏈中不可或缺的一部分，但這並不意味著半導體不存在周期性的逆風。

據悉，台積電資本支出在2022年削減至360億美元，低於最初預期的400~440億美元；並重估2023年資本支出可能進一步下降到320~360億美元。法國外貿銀行亞太區首蓆經濟學家Alicia-Garcia-Herrero表示，短期來看，半導體行業面臨的壓力很大，在多重需求減緩下，曾經蓬勃發展的半導體行業可能在2023年萎縮5~10%，科技周期只可能在2023年下半年或以後，才會轉向回升。

2022年第四季台積電的收入季減1.5%，公司方面預計2023年第一季收入將繼續呈現季比收縮14%。該研究團隊指出，台積電收入下降有兩個方面的原因：其一，疫情導致供應鏈受阻以來，企業更加謹慎地轉向保守的商業模式，消化庫存的時間比以前更長。其二，高利率抑製全球消費類電子產品的需求，晶片代工廠的新訂單數量持續低迷，這一點從中國台灣出口同比增速下降18%，以及出口訂單同比下降24%也可以明顯看出。

Alicia指出，中國大陸的重新開放可能會提供半導體業帶來一些溫暖，但無法觝消全球需求疲軟的拖累。目前來看，汽車和人工智能的高性能計算（HPC）晶片需求仍具靭性，可以在一定程度上緩解智能手機銷量下滑帶來的壓力。

此外，各國政府都在大力補貼幫助晶圓廠擴大規模，Alicia認為，需觀察實際能夠緩解極高成本的效果，而且地緣政治緊張侷勢衹增無減，為了緩沖可能出現的製裁風險，新出現的海外外包趨勢將進一步增加晶片製造成本。

半導體 台積電 團隊

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