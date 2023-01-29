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美日荷聯合對華遏製晶片 日本議員警告中方可能「報復」

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日本自民黨議員警告，他百分之百肯定中國大陸會報復日本，呼籲受到影響的企業應該轉向其他市場。圖／集微網
日本自民黨議員警告，他百分之百肯定中國大陸會報復日本，呼籲受到影響的企業應該轉向其他市場。圖／集微網

集微網消息，此前報導，美國對中國大陸祭出半導體設備出口禁令，日前傳荷蘭和日本將加入美國的行列，一起對中國大陸實行半導體設備出口管製。據台媒《工商時報》報導，日本自民黨議員警告，他百分之百肯定中國大陸會報復日本，呼籲受到影響的企業應該轉向其他市場。

外媒報導，據熟悉會談的知情人士透露，美日荷27日結束磋商，針對限製對中國大陸的晶片設備出口措施，日本及荷蘭已經與美國達成共識，最快月底就會確定。目前日荷並未公佈出口管製相關措施的詳細細節。

據日經亞洲評論報導，日本經濟貿易大臣西村康稔表示，我們正在嚴格實施基於國際合作的出口管制。日本將考慮其他國家採取的限制措施，並做出適當回應。

但有消息傳出，該協議將把美國10月份通過的一些出口管制擴大到這兩個盟國的公司，包括ASML、尼康和Tokyo Electron Ltd.。

日本執政黨自民黨貿易和工業委員會委員青山繁晴受訪時斷言，中國大陸百分之百會有更強烈的報復，在中國大陸有業務的日本企業可能會因此遭受沖擊，而這些企業應該趁著這個機會尋找其他市場。

日本經濟 美國 半導體 荷蘭 晶片

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