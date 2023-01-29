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日本擬放寬對韓出口管制 並給予優惠待遇

集微網／ 集微網

集微網消息，據日本產經新聞報道，鋻於韓國總統尹錫悅日益嚴峻的安全環境下尋求改善與日本的關系，日本政府目前正考慮對韓國給予出口管製優惠待遇，並放寬對韓國的出口管製。

日本對韓國實施出口管製，主要與二戰期間日本大量征用韓國人做為奴工、強迫勞動的爭議有關。韓國最高法院曾在2018年判決當初征用韓國工人的日本企業，必須對受害者進行賠償。這項判決引發日本政府不滿，並採取反製行動，把韓國從貿易優惠待遇名單踢出，並且還對該國實施嚴格的出口限製。

去年5月上台的尹錫悅一直在努力改善與日本的關系，例如通過開展旨在解決強迫勞動問題的具體討論。韓國一直要求日本重返優惠待遇名單，日本政府也開始考慮放寬出口管製。

關於解決強征勞工問題，韓國外務省宣佈，韓國財團將接受日本企業的賠償金，此外韓國要求日本公司以道歉或曏基金會捐款為條件。

據悉，優惠待遇名單為日本公司出口可轉用於軍事用途的先進材料和電子元件時，日本政府設置的為安全出口管製提供優惠待遇國家，例如可簡化程序。

（校對/趙月）

日本 尹錫悅

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