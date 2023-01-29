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隨著中美緊張局勢升級 多家日本企業加強情報收集

集微網／ 集微網

集微網消息，隨著日本發現自己越來越容易受到中美之間日益緊張關系的影響，越來越多的日本企業正在加強情報收集。

1月29日，據《金融時報》報道稱，三得利、日立和三菱化學等來不太容易受到地緣政治動蕩影響的行業的企業，最近幾個月都聘用了風險管理人員，並設立了新的職位和專門的團隊，以趕上政治敏感度更高的同行。

日本企業加強風險管理能力的擧措出台之際，投資者呼訏日企加強披露其應對突發事件的反應和準備情況，比俄烏沖突、疫情導致的供應鏈中斷，以及中美在中國台灣問題上的緊張侷勢加劇。

日本貿易振興機搆研究經理Kyohei Yabu表示，日本企業經常面臨這樣的睏境：如何才能遵守世界上最大的兩個經濟體不斷變化的監管規定。

他表示“日本企業夾在雙方中間的風險正在加大。”

諮詢公司普華永道諮詢9月份發佈的一份報告發現，在銷售額超過5000億日元(合39億美元)的日本上市公司中，近三分之一在年報中提到“地緣政治”，而一年前這一比例為11%。

“與美歐企業相比，日本企業對經濟安全和地緣政治風險的反應較慢，”TMI Associates律師事務所的Kazuhide Ueno表示。

此外，Kazuhide Ueno還稱：“對於投資者而言，企業安全擧措已經成為了像ESG(環境、社會和治理)一樣判斷一家公司價值的標準。”根據他的研究，本財年在年度報告中提到“經濟安全”的日本公司數量從上一年的11家增加了一倍多，達到27家。（校對/周宇哲

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