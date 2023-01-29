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中美及本土競爭對手夾擊，三星電子在內存芯片領域面臨嚴峻挑戰

集微網／ 集微網

集微網消息，據BusinessKorea報道，三星電子在全球DRAMNAND存市場分別保持了30年和20年的第一名位置。然而，中美兩國的芯片製造商已經開始威脇其技術領先地位。

報道稱，美國最大的存儲半導體公司美光科技在20227月宣佈全球首款232NAND存量產，當時三星電子正在做176NAND閃存。加拿大一家半導體諮詢公司的負責人甚至聲稱，中國的長江存儲在美光之前生產了232NAND閃存。

另外，韓國本土競爭對手SK海力士去年也宣佈成功開發出世界最多層(238層)NAND閃存。三星電子則於202211月開始量產236NAND閃存。

目前，三星電子在DRAMNAND存市場上處於領先地位，與競爭對手的市場佔有率差距超過10%。截至2022年第三季度，DRAM市場由“三巨頭”領導——三星電子(40.6%)SK海力士(29.9%)和美光(24.8%)。在NAND存市場上，三星電子(31.6%)、鎧俠(21.1%)SK海力士(19%)、西部數據(12.4%)、美光(11.8%)等競爭激烈。

盡管市場份額差距較大，但競爭對手正在迅速侵蝕三星的技術主導地位。“據悉，長江存儲232NAND的質量出乎意料的高，因此三星對此非常關注，也很感興趣。”一位業內人士表示。

此外，一位業內分析師稱：“在內存領域，三星正被後來者追趕，而在代工業務方面，台積電遙遙領先。三星正面臨著巨大的挑戰。”（校對/周宇哲

半導體 台積電

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