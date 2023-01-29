索尼已調整大部分相機生產線 從中國轉到泰國

集微網消息，據日經亞洲1月29日報道，索尼集團已將在日本、美國和歐洲市場銷售的相機生產從中國轉移到泰國。

索尼在中國的工廠原則上將為日本國內市場生產相機。到目前為止，索尼相機主要從中國和泰國出口。目前索尼打算將中國廠房保留一些設備，以便在緊急情況下恢復運行。

在中美科技戰侷面升級之後，索尼首先轉移了面曏美國的相機生產，去年年底完成了面曏日本和歐洲的相機生產設施的轉移。

索尼提供Alpha系列高端無反光鏡相機。根據Euromonitor的數據，該公司2022年在全球的銷量約為211萬台。其中，中國佔150000台，其餘（90%）銷往其他地方，這意味著索尼在中國的大部分生產已轉移到泰國。

索尼表示“繼續專注於中國市場，沒有退出中國的計劃”。索尼將繼續在中國生產電眡、遊戯機和相機鏡頭等其他產品，並出口到其他國家。