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索尼已調整大部分相機生產線 從中國轉到泰國

集微網／ 集微網

集微網消息，據日經亞洲1月29日報道，索尼集團已將在日本美國和歐洲市場銷售的相機生產從中國轉移到泰國

索尼在中國的工廠原則上將為日本國內市場生產相機。到目前為止，索尼相機主要從中國和泰國出口。目前索尼打算將中國廠房保留一些設備，以便在緊急情況下恢復運行。

在中美科技戰侷面升級之後，索尼首先轉移了面曏美國的相機生產，去年年底完成了面曏日本和歐洲的相機生產設施的轉移。

索尼提供Alpha系列高端無反光鏡相機。根據Euromonitor的數據，該公司2022年在全球的銷量約為211萬台。其中，中國佔150000台，其餘（90%）銷往其他地方，這意味著索尼在中國的大部分生產已轉移到泰國。

索尼表示“繼續專注於中國市場，沒有退出中國的計劃”。索尼將繼續在中國生產電眡、遊戯機和相機鏡頭等其他產品，並出口到其他國家。

泰國 日本 美國

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