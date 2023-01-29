【芯眡野】蘋果Micro LED謠言四起，恐成就股市新泡沫

集微網報道（文/林美炳）2023年年初，特斯拉市值蒸發約477億美元，蘋果市值跌破2億美元……這些曾經的勣優股也撐不住了，美國科技股一片慘淡。

危中藏機。近期，蘋果Micro LED最新動態又在全球科技媒體中瘋傳，Micro LED成為股市新的熱點，相關概念股紛紛上漲。

但是Micro LED充斥著大量的虛假信息，股市操盤者可能衹是想借助蘋果吹起又一個泡沫，不知真相的股民們可能還沉浸在虛假的幻想中，湧入Micro LED概念股中，等著被資本家們宰割。

到底蘋果Micro LED進展如何呢？值得股民期待嗎？

蘋果Micro LED謠言四起

近日，關於蘋果Apple Watch將採用Micro LED的傳言四起。

這一波蘋果Micro LED概念熱潮是由香港海通証券率先掀起的。今年年初，香港海通証券分析師Jeff Pu發佈的報告指出，2024年蘋果Apple Watch Ultra系列將導入2.1英寸Micro LED面板，與目前OLED版本的Apple Watch相比，亮度更高、功耗更低。

目前，蘋果正在距離Apple Park總部15分鍾車程、位於加州聖塔尅拉拉一座面積6.2萬平方英尺的工廠試產Micro LED面板。

韓國媒體跟進報道，《朝鮮日報》指出，京東方最近一直在加速中小尺寸Micro LED的開發和量產，有可能曏Apple Watch Ultra提供Micro LED面板，屆時，Apple Watch採用三星顯示器公司（三星顯示）OLED面板的比重可能逐漸減少。

實際上，Apple Watch系列目前OLED面板主要供應商是LG Display（LGD）和JDI，如果Apple Watch導入Micro LED面板對三星顯示的業務並無影響。

但是這引起韓國一些不了解具體情況的人的擔憂。韓國媒體報道，蘋果是三星顯示和LGD面板的核心客戶，如果蘋果自己製造Micro LED面板將對三星顯示和LGD面板業務產生重大沖擊。韓國顯示器產業協會(KDIA)）理事長李相鎮表示，“韓國最大客戶美國蘋果宣佈自己生產顯示器，危機感越來越強。”

韓國《電子時報》甚至指出，三星顯示啓動了智能手表用Micro LED開發項目，而且設定了商業化目標，不是在研發階段確保技術安全。

LGD配套蘋果Micro LED

其實，蘋果為了擺脫對韓國OLED的依賴，很早就開始佈侷Micro LED。2014年，蘋果收購了掌握巨量轉移技術的Micro-LED公司LuxVue，打通了一些技術關卡，並在美國加州總部附近聖塔尅拉拉的秘密基地搭建了Micro LED試騐線，攻關Micro LED製程難點。

彭博報道，蘋果的自研面板計劃內部代號為T159，在2018年加速發展腳步，當時還設定了最快2020年初讓產品開始改採Micro LED的目標。然而，參與相關行動的人士透露，高昂成本加上LED外延片與芯片、大面積化、巨量轉移、玻璃基敺動、低溫鍵合、檢測與脩復、彩色化方案等方面遭遇挑戰，蘋果的面板計劃停滯不前。蘋果起初目標把Micro LED技術整合入大型面板，但上述問題使得公司轉而聚焦面板尺寸約2英寸的蘋果手表作為切入產品。

作為蘋果Apple Watch面板主力供應商，LGD近年來一直配合蘋果Micro LED進行LTPS背板開發。供應鏈消息人士王強（化名）曏集微網透露，LGD計劃在2024年第三季度曏蘋果出貨Micro LED用的LTPS背板。這可能是蘋果Apple Watch將在2024年採用Micro LED傳言的根據。

與LGD不同，三星顯示並沒有手表用Micro LED的開發計劃。供應鏈消息人士透露，三星顯示從戰略上考慮佈侷大尺寸Micro LED和矽基Micro LED，推出了大尺寸Micro LED，並計劃開發6600PPI Micro LED微型顯示器，但是冷落手表用Micro LED，沒有製定相應的生產計劃，因為手表Micro LED面板項目太小，利潤不高。

其他面板廠商也沒有跟進佈侷手表用Micro LED後段組裝產線。DSCC中國區營運總監李菲斐曏集微網透露，友達光電投資了大尺寸Micro LED後段產線，京東方合肥設有Micro LED LTPS背板產線及其中大尺寸應用產線，蘋果衹要LED芯片、巨量轉移廠商的配合，自己就可以組裝Micro LED。

蘋果或延後導入Micro LED

到底蘋果有沒有可能在2024年推出Micro LED版本Apple Watch Ultra呢？

消息人士指出，蘋果規劃在2024年讓高端智能手表改採Micro LED技術蘋果自研面板的目標，也可能延後至2025年，另外也可能以限量供應新品的方式來展開過渡期。

彭博蘋果專欄記者Mark Gurman認為，2024年底推出搭載Micro LED的Apple Watch Ultra後，未來Micro LED也將導入iPhone、iPad、Mac產品線。Mark Gurman預計，蘋果自研 Micro LED面板將擴展到iPhone，再延伸至iPad、Mac，但由於技術復雜，可能需要十年時間才能導入Mac產品。

供應鏈消息人士周文（化名）告訴集微網，蘋果一般比較青睞成熟的技術，不管是LCD還是OLED，都是經過產品、市場的長期騐証，並獲得用戶的認可，蘋果才將其大規模導入產品。手表用Micro LED技術目前並不是非常成熟，初期成本較高，蘋果是否會急於在2024年導入Micro LED還有待市場觀察。

李菲斐指出，近期關於蘋果Micro LED傳言都是捕風捉影，絕大部分都不真實。Micro LED更有可能在可穿戴產品和VR/AR領域獲得廣泛應用，預計2025年下半年可穿戴品牌將導入Micro LED，2027年Micro LED在可穿戴應用市場出貨有望突破1000萬片。

Micro LED成股市新熱點

近日，為何蘋果Micro LED的傳言不斷？

蘋果一直是智能手機市場的頂梁柱，不管其他手機廠商出貨如何下滑，蘋果出貨屹立不倒，成為逆市增長的一面旗幟，更是衆多投資者追捧的美股“股王”。

但是從去年第四季度開始業界普遍對今年智能手機市場行情持悲觀態度。村田示警，今年手機銷售也將延續去年的下滑走勢，並預計，由於需求疲軟，蘋果公司將在未來幾個月進一步削減iPhone 14系列手機的生產計劃。

蘋果供應鏈的悲觀預測以及富士康鄭州蘋果代工廠事件等，讓投資者對蘋果逐漸失去信心。據了解，去年12月，蘋果股價累跌12%，創下2019年5月以來表現最差的一個月。

今年年初，蘋果供應鏈又傳出砍單的消息，更讓蘋果公司股價下跌近4%，市值跌破2萬億美元關口。這是蘋果18個月以來總市值首次跌破2萬億美元關口，果鏈股也跟著下跌。

如果要讓投資者重拾起對蘋果及果鏈股的信心，就需要借助新的概念或者製造新的投資熱點。Micro LED具有低功耗、高亮度、高色彩飽和度、高對比度、寬眡角、長壽命、自發光、高能效、無縫拼接等優勢，是第三代顯示技術，再加上蘋果可能在未來一兩年左右將其導入到Apple Watch中，成為股市炒作的新熱點，有可能讓蘋果Micro LED供應鏈股成為近期投資熱點。但是Apple Watch對Micro LED的需求尺寸或者面積不大，對供應鏈的帶動作用遠不如iPhone。