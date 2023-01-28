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美房市曙光乍現？ 這些數據透出暖意

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
近來公布的數據顯示，隨著房屋的貸款成本和價格走跌，美國房市似乎開始出現回溫的初步跡象。　　歐新社
近來公布的數據顯示，隨著房屋的貸款成本和價格走跌，美國房市似乎開始出現回溫的初步跡象。　　歐新社

美國去年12月中古屋簽約量不減反增，意外出現七個月來首次成長。全美房地產經紀人協會（NAR）周五（27日）公布，上個月的成屋待完成銷售指數比前一個月攀升2.5%，彭博資訊原本預估會下降1%。

不只如此，近來公布的多項數據顯示，隨著房屋的貸款成本和價格走跌，美國房市開始出現回溫的初步跡象。NAHB／富國銀行的住宅建築商信心指標，在去年12月跌至谷底後到今年1月不降反升，是2021年底以來首見。建商D.R. Horton也說，1月的需求已見回升。

此外，上月的新屋銷售已連續三個月正成長。

房貸機構房地美（Freddie Mac）的最新資料則顯示，美國房貸利率已連續第三周下降，30年期固定利率從前一周的6.15%降至6.13%。

NAR首席經濟學家勞倫斯．尹（音譯）在聲明中說，「住宅銷售活動的近期低點可能已經過去，抵押貸款利率是推動住宅銷售的主導因素，近期利率下降顯然有助於穩定市場。」

全美四大地區中上月有兩區的成屋簽約量增加，其中西部增幅最大，上揚6.4%，南部也成長了6.1%。

美國 房地產 建築

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