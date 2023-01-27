快訊

中央向陳其邁借將 「點子王」可望接文化部長

陳建仁公布首波內閣名單 除「政院三長」還有他們定案

美上月消費明顯下降 通膨仍黏著 Fed不會改變利率軌跡

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美國去年12月個人消費支出（PCE）比11月減少0.2%，通膨指標核心PCE年升4.4%，比11月的年升幅收斂。 歐新社
美國去年12月個人消費支出（PCE）比11月減少0.2%，通膨指標核心PCE年升4.4%，比11月的年升幅收斂。 歐新社

美國12月個人支出急凍，整體通膨大致放緩，兩者皆與預估大致相當，但通膨仍在高檔，顯示美國經濟成長明顯減緩，但通膨並未明顯下降。預料聯準會（Fed）2月1日會議將升息幅度縮小為1碼的可能性升高，但3月可能繼續升息。目前市場焦點已經從通膨升高，轉向景氣走軟。

美國商務部27日公布，去年12月個人消費支出（PCE）比11月減少0.2%，符合預估，重要的是11月數據由增加0.1%，修正為減少0.1%，顯示消費者趨於保守。扣除通膨後的實質支出比11月減少0.3%，比預估的減少0.1%更弱，而11月的數據也由持平下修為減少0.2%。去年第4季經濟成長率可能因而向下修正。

上月整體PCE平減指數比11月上升0.1%，高於預估的0%，與11月時的升幅相同；比去年同期上升5%，符合預估，但低於11月時的5.5%升幅。整體通膨升勢減緩，主因能源價格大幅下跌。

最受聯準會關注的核心PCE平減指數，仍比11月上升0.3%，符合預估，但升幅卻高於11月的0.2%；比去年同期上升4.4%，符合預估，低於11月時的4.7%升幅。由於工資持續上升，使服務類物價升幅欲小不易。

12月個人所得月增加0.2%，符合預期，但低於11月的0.3%增幅（修正後數據）。

經濟學者指出，12月個人消費支出連續第二個月負成長，顯示經濟成長勢頭不利；通膨年升率雖持續縮小，但核心通膨率的月升幅並未下降。學者仍預期下月可能將升息幅度進一步縮小到1碼，但還不足以使Fed之後便暫停升息。

通膨 美國

延伸閱讀

蘇貞昌下周一率內閣總辭 臉書替陳建仁加油打氣

大讚陳建仁是暖男 蘇貞昌「四字勉勵」給予祝福

金價每盎司 挑戰2千美元

通膨讓英國人難度日 受薪階級都得找食物銀行

相關新聞

彭博社：日、荷將加入美國對華半導體技術出口限制

（德國之聲中文網）彭博社引述消息人士稱，日本和荷蘭的官員最早將在本周五（1月27日）與美國完成協商談判，對向中國出口的相關產品做出新的一輪限制，削弱北京方面加強芯片自主能力的野心。 荷蘭可能會限

比特幣開年來大漲四成 專家：今年前景仍多空難料

2022年11月7日，比特幣在恐慌性拋售和FTX破產事件效應渲染下跌破2萬美元。但在2023年開年不久，比特幣重新收復2萬美元大關，最新價格更突破2.3萬美元。 一如預期，交易員、投資客和死忠者在長期陰霾後很高興地迎來這縷陽光，即使這與比特幣崩盤前6.8萬美元的價格還相差甚遠。

傳英國將投入數十億英鎊 支持半導體公司發展

集微網消息，據彭博社報道，英國政府將提供資金，以支持英國半導體公司發展。 英國官員們透露，這將包括為初創企業提供種子資金，幫助現有公司擴大規模，以及為私人風險投資提供新的激勵措施。他們補充說，部長們

特斯拉財報佳 那指漲199點

由於交易員整理了最新一批企業財報和高於預期的第4季國內生產總值(GDP)，美股上漲。

南韓上季經濟陷萎縮

受出口下降和消費放緩拖累，南韓上季經濟出現新冠肺炎疫情爆發以來首見季比萎縮，如此結果也支持市場認為南韓央行可能不再升息的...

Fed副主席「鴿后」傳異動 布蘭納德可能轉任白宮

美國總統拜登傳出認真考慮任命有「鴿后」之稱的聯準會（Fed）副主席布蘭納德，轉任白宮國家經濟委員會（NEC）主席；如果確...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。