彭博社：日、荷將加入美國對華半導體技術出口限制

（德國之聲中文網）彭博社引述消息人士稱，日本和荷蘭的官員最早將在本周五（1月27日）與美國完成協商談判，對向中國出口的相關產品做出新的一輪限制，削弱北京方面加強芯片自主能力的野心。

荷蘭可能會限制阿斯麥（ASML）光刻機公司向中國出口一些深紫外（DUV）光刻機。此前荷蘭政府已經禁止阿斯麥公司向中國出口最先進的極紫外（EUV）光刻機。

日本也會對尼康公司的出口做出類似限制。

路透社報道指出，如果荷蘭和日本對中國出口半導體制造的技術與材料采取更嚴格的管制，那將是拜登政府取得的一個重大外交勝利。去年10月，拜登政府公布了一套範圍廣泛的出口管控措施，包括對先進計算集成電路和某些半導體制造設備的管控，大幅度擴展了華盛頓試圖減緩北京的技術與軍事進展的努力範圍。

美國、荷蘭和日本是生產制造芯片設備的最重要公司的所在地，這其中就包括荷蘭阿斯麥光刻機公司、東京威力科創蝕刻設備公司以及美國應用材料公司。

路透社指出，缺少荷蘭和日本的合作，美國公司將面臨競爭劣勢。

日本經濟產業相西村康稔周五對媒體表示：“我們一直在和美國以及其它國家商談出口管制事宜。”他說：“我們會根據《外匯和外國貿易法》通過國際合作采取一些措施。”不過他沒有具體展開說明。

彭博社的報道發表之後，東京威力科創蝕刻設備公司的股價下跌了1%。中國中芯國際集成電路制造和華虹半導體的股價也都有所下跌。

日本明星大學經濟學教授細川昌彥在接受路透社采訪時表示，受新的限制措施影響最大的應該會是東京威力科創蝕刻設備公司，因為該公司四分之一的營銷收入都依賴中國市場。他表示，應該在美、日、荷三國之間實現一種平衡，“因為這裡涉及的是公平問題”。

荷蘭官方堅持認為，新的管制措施應該解決的是國安問題，而不應該是讓美國相關產業的公司從中受益。荷蘭外貿與發展合作大臣施賴納馬赫1月中旬曾表示，不會草率跟進美國對中國芯片出口制造技術實施新限制。

阿斯麥公司首席執行官溫寧克（Peter Wennink）近日在接受彭博社采訪時表示，美國主導的針對中國的出口管制措施最終可能會推動中國在高端芯片制造設備領域成功研發出自己的技術。他說，物理學定律在哪裡都一樣，“你越給他們（中國人）施加壓力，他們越有可能加倍努力”。去年他還曾質疑，為什麼美國芯片制造商能夠向中國客戶銷售最先進的芯片，而阿斯麥只能銷售較舊的芯片制造設備。

阿斯麥公司周三表示，盡管對中國出口可能面臨新的限制，2023年該公司的收入預計仍將增加25%。該公司對中國的銷售2022年達到21.6億歐元，佔整體收入的14%。中國是阿斯麥公司繼台灣和韓國之後的第三大市場。

（彭博社、路透社）

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