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傳英國將投入數十億英鎊 支持半導體公司發展

集微網／ 集微網

集微網消息，據彭博社報道，英國政府將提供資金，以支持英國半導體公司發展。

英國官員們透露，這將包括為初創企業提供種子資金，幫助現有公司擴大規模，以及為私人風險投資提供新的激勵措施。他們補充說，部長們將成立一個半導體工作組協調公共和私人支持，以在未來三年內增加英國化合物半導體的製造。

一位知情人士表示，英國財政部尚未就總體數字達成一致，但預計將是數十億英鎊。根據最新戰略，公共資金將來自英國商業銀行、創新英國和國家安全戰略投資基金等現有項目。

日前彭博社看到的一份文件顯示，基於中國大陸搆成的威脇，英國首相囌納尅(Rishi Sunak)政府應採取措施降低對中國台灣半導體的依賴。芯片供應屬重要的地緣政治和經濟議題，英國應從友好、安全的國家取得不同來源的微芯片，同時在研發領域再投入數十億英鎊。


英國 半導體

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