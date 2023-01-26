又是裁員 歐洲商用軟體一哥獲利銳減 宣布裁汰3,000人
歐洲最大商用軟體公司思愛普（SAP）26日宣布，在全球裁員多達3,000人，占其總人力的2.5％，反映該公司去年獲利大幅下滑後，成為科技業大裁員潮的最新案例。
近幾周來，Google、亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）等科技巨頭已紛紛宣布裁員。思愛普宣布裁員消息之前，表示去年獲利較前年銳減68％，達到17.1億歐元（18.7億美元）。
思愛普在聲明中說：「這是一個艱難的決定，我們深深明白這些變動對個人的衝擊。我們將在這個充滿挑戰的時期，為同仁提供他們所需的照顧和支持。」
這家德國軟體巨頭還透露，在收購顧客體驗管理軟體製造商Qualtrics四年後，正在探索出售該業務的可能性。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言