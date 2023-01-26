又是裁員 歐洲商用軟體一哥獲利銳減 宣布裁汰3,000人

歐洲最大商用軟體公司思愛普（SAP）26日宣布，在全球裁員多達3,000人，占其總人力的2.5％，反映該公司去年獲利大幅下滑後，成為科技業大裁員潮的最新案例。

近幾周來，Google、亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）等科技巨頭已紛紛宣布裁員。思愛普宣布裁員消息之前，表示去年獲利較前年銳減68％，達到17.1億歐元（18.7億美元）。

思愛普在聲明中說：「這是一個艱難的決定，我們深深明白這些變動對個人的衝擊。我們將在這個充滿挑戰的時期，為同仁提供他們所需的照顧和支持。」

這家德國軟體巨頭還透露，在收購顧客體驗管理軟體製造商Qualtrics四年後，正在探索出售該業務的可能性。