美去年第4季GDP意外成長2.9% 接下來就難說了

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
美國商務部26日公布，美國去年第4季的GDP成長2.9%，優於市場預期。 路透
美國商務部26日公布，美國去年第4季的GDP成長2.9%，優於市場預期。 路透

美國經濟在去年第4季仍保持強勁的成長勢頭，這是拜消費者增加支出力道所賜，然而到歲末時，成長動能明顯放緩，原因是高利率衝擊需求。

美國商務部26日公布，上季國內生產毛額（GDP）季比年增率初估達2.9%，比市場預期的2.6%優異。然而，這股穩健成長的趨勢接下來可能無以為繼，因聯準會（Fed）自1980年代以來最激進升息的效應延後發酵。多數經濟學家預估，美國今年下半年將陷入衰退，只不過衰退程度可能比先前的不景氣輕微。

美國零售銷售在過去兩個月大幅趨緩，製造業似乎也加入房市的降溫行列。雖然勞動市場維持強勁，但企業信心持續惡化，最終可能影響聘僱。

美國經濟在去年下半年強勁成長，抵銷了上半年的萎縮1.1%，美國2022年的經濟成長率為2.1%，不如2021年的5.9%。Fed去年累計升息425個基點，把利率從趨近於零提高至4.25%~4.50%，為2007年年底以來的最高水準。

美國 Fed

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