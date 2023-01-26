美上月耐久財訂單超預期

美國去年12月整體耐久財訂單增幅超預期，歸功於美國飛機製造大廠波音公司（Boeing）獲得大量新訂單，但整體企業投資走弱，成為美國經濟低迷的新跡象。

美國商務部26日公布，美國去年12月整體耐久財訂單躍增5.6%，遠高於預估值2.5%及前一月修正後的負成長1.7%；同月扣除運輸的耐久財訂單減少0.1%，低於9月的0.1%增幅，反映經濟成長疲軟。上月非國防耐久財新訂單大增6.3%，遠高於11月的負成長2.3%。

去年12月扣除飛機的非國防資本財訂單減少0.2%，與前一個月持平，這項數據是觀察企業設備支出計畫的指標。同月扣除飛機的非國防資本財出貨量下滑0.4%，比去年11月的0.2%減幅更低。

耐久財是指汽車、家電及飛機等使用壽命三年以上的物品。