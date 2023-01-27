特斯拉最大競爭對手…會是陸企

特斯拉執行長馬斯克在季報發布後與分析師的電話會議上表示，特斯拉最大的競爭對手可能是一家陸企。

當被問及大陸車廠時，馬斯克表示，他們「做得最努力，做得最聰明」，稱他們是世界上最具競爭力的公司。 「如果我猜的話，」他說，「可能有一家陸企會成為僅次於特斯拉的公司。」

特斯拉於去年10月及今年1月針對大陸市場調降電動車售價，引來小鵬汽車和華為支持的Aito汽車等陸企跟進，主因每一家車廠都希望在大陸這個全球最大電動汽車市場上占據有利地位。

2022年，特斯拉在純電動車領域蟬聯全球第一，比亞迪純電動銷量為91萬輛，緊追在特斯拉之後。若加入油電混合車銷量，比亞迪則超越特斯拉。

2022年，特斯拉全球總交車量達131萬輛，年成長40%；產量137萬輛，年增47%。比亞迪賣出186萬8,543輛車，年增152.5%。

儘管大陸先前的新冠清零政策打亂特斯拉生產計畫，但該公司去年仍在大陸生產逾71萬輛電動車，約占其全球產量52％。馬斯克表示，由於特斯拉大陸工廠關閉，借貸成本上升與物流問題，2022年是艱難的一年。