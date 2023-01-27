特斯拉最大競爭對手…會是陸企

經濟日報／ 國際中心、大陸中心／綜合報導

特斯拉執行長馬斯克在季報發布後與分析師的電話會議上表示，特斯拉最大的競爭對手可能是一家陸企。

當被問及大陸車廠時，馬斯克表示，他們「做得最努力，做得最聰明」，稱他們是世界上最具競爭力的公司。 「如果我猜的話，」他說，「可能有一家陸企會成為僅次於特斯拉的公司。」

特斯拉於去年10月及今年1月針對大陸市場調降電動車售價，引來小鵬汽車和華為支持的Aito汽車等陸企跟進，主因每一家車廠都希望在大陸這個全球最大電動汽車市場上占據有利地位。

2022年，特斯拉在純電動車領域蟬聯全球第一，比亞迪純電動銷量為91萬輛，緊追在特斯拉之後。若加入油電混合車銷量，比亞迪則超越特斯拉。

2022年，特斯拉全球總交車量達131萬輛，年成長40%；產量137萬輛，年增47%。比亞迪賣出186萬8,543輛車，年增152.5%。

儘管大陸先前的新冠清零政策打亂特斯拉生產計畫，但該公司去年仍在大陸生產逾71萬輛電動車，約占其全球產量52％。馬斯克表示，由於特斯拉大陸工廠關閉，借貸成本上升與物流問題，2022年是艱難的一年。

特斯拉 電動車 比亞迪

延伸閱讀

交車量增加 特斯拉第4季獲利再破紀錄

比亞迪爭取接手福特德國工廠 啟動初步談判

才剛交車10天！特斯拉Model Y卡路口動不了　警民5人合力推重達2噸電動車

股價全年崩跌65% WSJ：特斯拉還是華爾街的最愛

相關新聞

豐田汽車交棒 Lexus年輕總裁接社長

豐田汽車廿六日宣布，社長豐田章男將卸下社長職務，四月一日起接任會長；社長一職將由五十三歲的Lexus總裁佐藤恒治接任，帶...

聯合國：多國面臨衰退風險 估今年經濟成長率降至1.9%

聯合國廿五日預測，受到俄烏戰爭引發食物和能源危機、新冠疫情衝擊、通貨膨脹居高不下及氣候緊急狀況影響，今年全球經濟成長率將...

Meta找伴 衝刺創作者經濟

華爾街日報引述知情人士報導，臉書母公司Meta正支付BuzzFeed公司數百萬美元，希望能為旗下臉書和Instagram...

美上季GDP增2.9% 優於預期

美國經濟在去年第4季仍保持強勁的成長勢頭，這是拜消費者增加支出力道所賜，然而接下來成長動能恐怕將明顯放緩，原因是高利率衝...

特斯拉犀利 今年產量喊衝

電動車大廠特斯拉25日公布上季營收與獲利均優於預期，儘管對交車的成長展望憂喜參半，執行長馬斯克仍看好未來需求，並透露特斯...

南韓上季經濟陷萎縮

受出口下降和消費放緩拖累，南韓上季經濟出現新冠肺炎疫情爆發以來首見季比萎縮，如此結果也支持市場認為南韓央行可能不再升息的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。