Fed副主席「鴿后」傳異動 布蘭納德可能轉任白宮

經濟日報／ 編譯任中原陳律安／綜合外電

美國總統拜登傳出認真考慮任命有「鴿后」之稱的聯準會（Fed）副主席布蘭納德，轉任白宮國家經濟委員會（NEC）主席；如果確定，將可能影響今年Fed緊縮的強度及長度。據熟悉此事的官員表示，拜登尚未做成最後決定，他正在與可能人選進行一系列的訪談，結果可能在幾周內宣布。

NEC現任主席狄斯已任職兩年，打算離開此一職位，但日期未定。NEC主席是總統的首要經濟幕僚，在建構各種經濟政策上都扮演要角。如果布蘭納德轉任，拜登將提名另一位理事補缺。由於民主黨在參院擁有過半的51席，因此新理事任命的難度不大。

布蘭納德是聯準會主管貨幣政策的副主席。觀察家指出，她是一位具有豐富的國內與國際政策經驗的經濟學者。如果轉任，最終將更可能接替葉倫擔任財政部長。

觀察家指出，如果她離開Fed，的確可能影響今年下半年Fed的決策，因為屆時Fed內部可能因為究竟該維持高利率不變，還是應該降息而出現爭議。布蘭納德是溫和派的發言人，而是否有人能夠接替她的角色並不明顯。

Fed 拜登

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