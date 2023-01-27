美上季GDP增2.9% 優於預期

美國經濟在去年第4季仍保持強勁的成長勢頭，這是拜消費者增加支出力道所賜，然而接下來成長動能恐怕將明顯放緩，原因是高利率衝擊需求。

美國商務部26日公布，上季國內生產毛額（GDP）季比年率的初估值為2.9%，比起第3季的成長3.2%放慢，但比市場預期的2.6%還優異。

然而，美國接下來可能難以持續穩健成長，因聯準會（Fed）自1980年代以來最激進升息的效應延後發酵。多數經濟學家預估，美國今年下半年將陷入衰退，但衰退程度可能比過去的不景氣輕微。

美國零售銷售在過去兩個月大幅趨緩，製造業似乎也加入房市的降溫行列。雖然勞動市場維持強勁，但企業信心持續惡化，最終可能影響聘僱。

勞工部同日另一份報告顯示，截至21日止的上周初領失業救濟金人數為18.6萬人，比彭博資訊預估的20.5萬人還少，降至去年4月來最低，比起前一周減少了6,000人，反映出美國勞動市場依舊緊俏；截至14日止當周的連續請領失業救濟金人數則為167.5萬人，比起前一周增加了2萬人。

儘管近來大企業裁員消息頻傳，但在經歷疫情期間苦尋不著工人的那段時間後，除了科技業和建築、金融等對利率敏感的產業外，其他企業仍在擴編人力。

商務部同日另外公布，美國去年12月整體耐久財訂單躍增5.6%，增幅遠高於預估值2.5%及前一月修正後的負成長1.7%；非國防耐久財新訂單也大增6.3%，遠高於11月的負成長2.3%，歸功於美國飛機製造大廠波音公司（Boeing）獲得大量新訂單，但整體企業投資走弱，成為美國經濟低迷的新跡象。

扣除運輸的耐久財訂單減少0.1%，不及9月的增加0.1%；扣除飛機的非國防資本財訂單減少0.2%，與前一個月持平，這項數據是觀察企業設備支出計畫的指標。

美國經濟在去年下半年強勁成長，抵銷了上半年的萎縮1.1%，美國2022年的經濟成長率為2.1%，不比2021年的5.9%。Fed去年累計升息425個基點（17碼），把利率從趨近於零提高至4.25%~4.50%，為2007年年底以來的最高水準。