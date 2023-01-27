AI寫新聞…錯誤不少

經濟日報／ 編譯王巧文／綜合外電

科技新聞網站CNET已試行人工智慧（AI）工具協助撰稿的構想，並產出數十篇報導，但近來發現其中一些文章出現「大量」錯誤，目前已暫停使用AI工具。

CNN報導，CNET主編吉列爾莫26日在一篇社論中表示，自去年11月來，CNET採用了一款不同於聊天機器人的「自行設計的AI引擎」，幫助編寫了77篇新聞，相當於同一時期CNET總發布內容的約1％，這是CNET Money團隊的實驗計畫一環，「以助編輯創建一組聚焦金融服務主題的基礎說明工具」。

儘管使用AI產出新聞並非新鮮事，但隨著新AI聊天機器人ChatGPT掀起熱潮，這項應用再度引發關注。

吉列爾莫指出，編輯會先提供文章大綱，隨後交由AI生成草稿，並在文章發布前對草稿進行編輯及擴充。她說：「在其中一篇由AI協助撰稿的報導確認與事實不符後，CNET Money編輯團隊進行全面審查，發現少數文章需要大量更正，另一些報導出了些差錯，例如公司名稱不完整、用語含糊等。」

例如，一篇標題為「複利是什麼？」的報導，初稿階段在文末提供一些非常不準確的個人理財建議，聲稱存錢族將1萬美元存入儲蓄帳戶後，以年複利3%計算，一年後獲利高達10,300美元，編輯隨後才將獲利更正為300美元。

AI 團隊 理財

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