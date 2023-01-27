Meta找伴 衝刺創作者經濟

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
臉書母公司Meta支付BuzzFeed公司數百萬美元，希望為旗下社群平台吸引更多創作者。（美聯社）
臉書母公司Meta支付BuzzFeed公司數百萬美元，希望為旗下社群平台吸引更多創作者。（美聯社）

華爾街日報引述知情人士報導，臉書母公司Meta正支付BuzzFeed公司數百萬美元，希望能為旗下臉書和Instagram（IG）等社群平台吸引更多創作者。

這兩家公司都擁抱創作者經濟，正展開合作，在創作者經濟中，個人透過發布影片等內容來建立大量追隨者，且通常利用廣告或品牌贊助賺錢。

知情人士表示，BuzzFeed同意幫助為Meta的平台生成創作者內容，並對創作者進行培訓，以擴大他們在網上的影響力，這是去年達成近1,000萬美元協議的一環。知情人士說，BuzzFeed早期就以列表和小測驗等「病毒式傳播」的爆紅內容聞名，它正幫助創作者理解什麼能讓內容引起廣泛共鳴。

Meta和BuzzFeed兩家公司長達數年的合作關係，藉著這次的結盟有了新面貌。BuzzFeed的業務大致建立於發布在臉書瘋傳的內容，Meta也經常向出版商尋求幫助，以掌握網路文化的趨勢。

創作者近年來湧向大陸字節跳動公司旗下的TikTok，該平台備受年輕人歡迎。根據研究業者eMatketer的數據，去年TikTok全球的用戶數增加了18%，Meta旗下的臉書和IG，用戶數則分別為持平和增加2.75%。

另外，Meta於25日表示，未來幾周內將恢復前美國總統川普被停用兩年的帳號。在2021年1月7日，也就是美國發生國會山莊暴動事件的隔天，Meta停用川普的臉書和IG帳號。

Meta全球事務總裁克萊格說：「我們認為（川普帳號）對公眾安全的風險已明顯下滑。因此，我們將在未來幾周內恢復川普的臉書和IG帳號。不過，我們設置新的防護措施以防非法行為再度發生。」

在社群媒體推特恢復川普帳號後，Meta也跟進，這可能改變眾多較小規模線上平台處理川普帳號的態度。不過川普的推特帳號恢復後，迄今尚未使用該帳號發文，而是選擇繼續使用自創社群平台Truth Social。

川普 美國

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