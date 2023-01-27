豐田人事震撼彈 三原因…選出新人選

豐田汽車26日拋出人事震撼彈，社長豐田章男將卸下社長職務，轉任會長，新社長將由53歲的Lexus總裁佐藤恒治接任。豐田章男同日偕同佐藤在公司YouTube頻道的直播節目上，說明這次人事更迭的原因。

豐田章男表示，引發這次人事更迭的契機，是因為現任會長内山田竹志想要退休。對他來說，內山田就像是冷靜沉著地支持調皮小弟的大哥一般。因此，為了讓豐田持續進步，他認為最好的方式就是自己轉任會長，並在背後支持新社長。

至於選擇佐藤做為社長接班人的原因，豐田章男表示，主要理由有三點：「年輕」、「愛車」，以及「努力學習豐田在造車現場的哲學、技巧和規矩」。豐田章男說，他有一次告訴佐藤，「不要模仿我，要重視自己的個性」，結果佐藤回答他說，「章男先生是喜歡開車的人，我喜歡的是做出讓你這樣的人開心的車子」。

此外，關於轉任會長後的主要工作，豐田章男表示，應該會是董事會的主席和「車輛測試」總監。