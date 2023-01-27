豐田人事震撼彈 三原因…選出新人選

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

豐田汽車26日拋出人事震撼彈，社長豐田章男將卸下社長職務，轉任會長，新社長將由53歲的Lexus總裁佐藤恒治接任。豐田章男同日偕同佐藤在公司YouTube頻道的直播節目上，說明這次人事更迭的原因。

豐田章男表示，引發這次人事更迭的契機，是因為現任會長内山田竹志想要退休。對他來說，內山田就像是冷靜沉著地支持調皮小弟的大哥一般。因此，為了讓豐田持續進步，他認為最好的方式就是自己轉任會長，並在背後支持新社長。

至於選擇佐藤做為社長接班人的原因，豐田章男表示，主要理由有三點：「年輕」、「愛車」，以及「努力學習豐田在造車現場的哲學、技巧和規矩」。豐田章男說，他有一次告訴佐藤，「不要模仿我，要重視自己的個性」，結果佐藤回答他說，「章男先生是喜歡開車的人，我喜歡的是做出讓你這樣的人開心的車子」。

此外，關於轉任會長後的主要工作，豐田章男表示，應該會是董事會的主席和「車輛測試」總監。

豐田 直播

延伸閱讀

豐田宣布社長換人 由Lexus總裁佐藤恒治接替豐田章男

為何日本女生那麼會化妝？專訪Three首席彩妝師佐藤裕太，破解「好感妝容」5大DNA

麻衣與台塑長孫王泉仁離婚ing　呂安妮一句話點破「豪門婚姻感受」

全球網友集氣！迷因「DOGE」本尊柴犬奇蹟式好轉 主人曝狀況

相關新聞

豐田汽車交棒 Lexus年輕總裁接社長

豐田汽車廿六日宣布，社長豐田章男將卸下社長職務，四月一日起接任會長；社長一職將由五十三歲的Lexus總裁佐藤恒治接任，帶...

聯合國：多國面臨衰退風險 估今年經濟成長率降至1.9%

聯合國廿五日預測，受到俄烏戰爭引發食物和能源危機、新冠疫情衝擊、通貨膨脹居高不下及氣候緊急狀況影響，今年全球經濟成長率將...

Meta找伴 衝刺創作者經濟

華爾街日報引述知情人士報導，臉書母公司Meta正支付BuzzFeed公司數百萬美元，希望能為旗下臉書和Instagram...

美上季GDP增2.9% 優於預期

美國經濟在去年第4季仍保持強勁的成長勢頭，這是拜消費者增加支出力道所賜，然而接下來成長動能恐怕將明顯放緩，原因是高利率衝...

特斯拉犀利 今年產量喊衝

電動車大廠特斯拉25日公布上季營收與獲利均優於預期，儘管對交車的成長展望憂喜參半，執行長馬斯克仍看好未來需求，並透露特斯...

南韓上季經濟陷萎縮

受出口下降和消費放緩拖累，南韓上季經濟出現新冠肺炎疫情爆發以來首見季比萎縮，如此結果也支持市場認為南韓央行可能不再升息的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。