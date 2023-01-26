快訊

高雄鳳山透天民宅年初五失火 火未撲滅獨居屋主已死亡

政院仁燦配 趙少康批蔡英文組難看「不倫內閣」

南韓上季GDP季比出現疫情來首見萎縮 形同宣告結束升息

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
南韓央行總裁李昌鏞本月宣布升息1碼（0.25個百分點）時，即暗示經濟可能陷入萎縮。歐新社
南韓央行總裁李昌鏞本月宣布升息1碼（0.25個百分點）時，即暗示經濟可能陷入萎縮。歐新社

受出口下降和消費放緩拖累，南韓上季經濟出現新冠肺炎疫情爆發以來首見季比萎縮，如此結果也支持市場認為南韓央行可能不再升息的看法。

南韓央行周四公布，南韓第4季國內生產毛額（GDP）較前一季萎縮0.4%，與彭博調查經濟專家原估中值相符。南韓GDP第4季較前一年同期仍成長1.4%。

南韓央行總裁李昌鏞本月宣布升息1碼（0.25個百分點）時，即暗示經濟可能陷入萎縮。由於南韓經濟景氣日益疲弱，市場認為1月已是這波升息周期的尾聲，今年甚至有可能開始轉而降息。南韓持續17個月之久升息周期的頂點來到3.50%。

全年而論，南韓2022年經濟成長2.6%，符合南韓央行預測。南韓央行預料今年經濟增速將略低於1.7%，而通膨率料在3.6%左右。

南韓企劃財政部部長秋慶鎬坦承，南韓今年上半年經濟面臨「非常艱難的時期」，他承諾要迅速採取支持出口商的措施，如減稅和行政支持。他說：「政府將把政策資源集中在重新刺激出口和投資上，譬如推動放鬆管制，提供稅收和金融支持。」

南韓仰賴貿易，因此經濟表現如何可視為全球經濟良窳的指標，尤其和中國大陸、美國、日本經濟息息相關。

第4季表現倒退，反映官方一面既要藉提高借貸成本來控制通膨，另一面又要確保經濟在全球經濟趨緩之下實現軟著陸，可謂艱鉅的任務。

KB國民銀行首席經濟師 Chang Jae-chul說：「利率、油價、通膨全都有損消費，這是非常困難的局面。」

據央行統計，出口和民間消費分別下滑5.8%和0.4%，而政府支出則大幅增加了3.2%。

DB Financial Investment的分析師Park Sang-woo則說：「中國解封的效應會有幫助，但由於其他主要經濟體表現疲軟，出口不會立即好轉。」

日本經濟 南韓 通膨

延伸閱讀

南韓呼吸道病例增加 下令平壤封鎖五天

港籍貨輪沉沒 陸駐日外交官兩度致電日方 促全力搜救

KakaoTalk遭海外登入？當心北韓駭客釣魚手法

在南韓逃避隔離的確診大陸男子 未受懲處僅被驅逐出境

相關新聞

美國圍堵政策 ASML：將逼使中國研發出先進晶片

荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）執行長Peter Wennink近日表示，由美國主導的針對中國大陸半導體出口管制措...

荷蘭官員將赴美 討論對中國半導體的新限制

美國對中國半導體設備的禁令可能再出新招，據兩位知情人士透露，荷蘭和美國官員將於週五（1月27日）在美國華盛頓會面，討論對向中國出口半導體製造設備的潛在新控制措施，並可能在月底前達成協議。

比亞迪爭取接手福特德國工廠 啟動初步談判

據《華爾街日報》援引知情人士透露，福特汽車正與比亞迪公司談判，討論出售一家德國工廠的事宜，福特汽車德國高階主管計畫下周前...

最低挫逾2.3% 那指收盤小跌

那斯達克綜合指數連續第二天收低，投資人研究了最新一批企業財報，並評估了大企業在利率上升和經濟衰退擔憂加劇的情況下的表現。

德儀：客戶砍單情況增加

堪稱「半導體業風向球」的德州儀器（TI）遭遇2020年來首次營收衰減，且本季財測中間值遠低於華爾街預期，並示警客戶取消訂...

歐盟晶片外交 納入台韓

歐洲議會產業暨能源委員會（IEC）24日投票通過兩項歐盟晶片法，其中罕見要求歐盟展開「晶片外交」，明確指出與台灣、美國、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。