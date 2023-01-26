ASML執行長：晶片圍堵終將迫使中國自行創造出先進技術

半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）執行長溫彼得（Peter Wennink）表示，由美國主導、針對中國大陸的出口管制措施可能最終促使北京成功開發出本土的先進晶片製造技術。

溫彼得25日在ASML荷蘭總部接受彭博採訪時表示，大陸的半導體公司「必須與全球同業競爭，他們想要購買非中國的設備。如果他們無法買到這些機台，他們將自行開發。這需要時間，但最終他們會達到目標。」

半導體已成為美中兩大經濟體競爭的主要戰場，此時，美國努力限制出口先進技術至中國大陸，這已傷害了晶片產業。

根據彭博新聞報導，荷蘭和日本接近加入拜登政府主導的限制對陸技術出口的行列。隨著美國尋求削弱大陸建立自給自足半導體供應鏈的雄心壯志，ASML對大陸客戶的銷售可能面臨更多限制。

溫彼得說：「在中國，作用力與反作用力定律和在這裡相同。你對他們施加的壓力愈大，他們就愈有可能加倍努力打造可比得上ASML微影設備。」

大陸上月在世貿組織（WTO）針對美國的出口管制措施提起訴訟，北京當局表示，這些限制威脅到全球供應鏈的穩定，美國提出的國安理由不能令人信服。同時間，由於新冠疫情影響了政府財力，大陸正暫緩對本國晶片產業的高額補貼，轉而尋求用其他方法扶持。

知情人士透露，即使荷蘭與日本預料很快與美達成協議，但他們採取的限制力道可能不會達到美國實施的程度。美國不僅限制美制機台對陸出口，也不准美國公民在大陸的晶片製造商工作。

ASML在25日稍早公布財報，第1季營收預估優於預期，原因是該公司的先進晶片製造設備需求強勁。

溫彼得說，整體而言，出口管制將「造成一定程度的破壞，將影響效率和創新。這會波及到我們所有人」。