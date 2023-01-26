ASML獲利報喜 續出貨陸企

經濟日報／ 編譯劉忠勇易起宇／綜合外電

歐洲最大半導體設備製造廠、荷蘭商艾司摩爾（ASML）上季營收獲利均優於市場預期，本季財測也高於分析師預估，該公司並強調，並未受美中貿易戰影響，正持續出貨大陸半導體廠用於成熟製程的深紫外光（DUV）機台。

艾司摩爾強調持續出貨陸企DUV設備，意味中芯等大陸晶圓代工廠商仍可獲得艾司摩爾支援，取得擴充成熟製程產能必須的設備，在晶片業正處於庫存調整期，晶圓代工成熟製程產能利用率持續下滑之際，大陸廠商持續擴產，聯電、力積電、世界等台廠壓力不小。

艾司摩爾25日表示，去年第4季營收為64.3億歐元，高於路透預估的63.8億歐元；淨利為18.2億歐元，優於一年前的17.7億歐元和分析師所估的17億歐元。展望本季，該公司預估單季營收介於61億歐元至65億歐元（71億美元）之間，優於分析師原估的60.7億歐元，反映先進晶片生產設備需求仍強。

為求加速交貨，艾司摩爾持續延後受理訂單。雖然財報與財測優於分析師預期，但艾司摩爾股價並未隨之起舞，25日盤中跌約2%。

摩爾 晶圓代工廠 營收

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