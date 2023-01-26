德儀：客戶砍單情況增加

堪稱「半導體業風向球」的德州儀器（TI）遭遇2020年來首次營收衰減，且本季財測中間值遠低於華爾街預期，並示警客戶取消訂單的情況增加，由於客戶積極消化庫存，預期本季需求下滑的力道會比過往季節性影響更大，該公司不願預測訂單與營收何時回升。

德儀為全球類比IC龍頭暨前五大車用晶片供應商，是台積電的重要客戶之一，其產品廣泛用於手機、PC等消費性電子與汽車、工控等領域。德儀基本面展望欠佳，反映景氣下滑的不利因素可能已蔓延，削弱半導體業迄今保有韌性的領域，也將牽動台積電相關訂單。

德儀在美股24日盤後公布，去年第4季營收下滑逾3%至46.7億美元，使得自2020年來，單季營收連續多季以二位數百分比幅度成長的紀錄中斷；上季每股盈餘2.13美元，高於市場預估的1.97美元。

在升息環境下，智慧手機與PC產品率先感受到消費者縮減非必需支出的衝擊，但現在工業等領域也開始感受到壓力。德儀上季工業事業營收季比下滑10%，通運設備和企業系統業務營收衰減20%。

德儀投資人關係主管帕爾表示，去年第4季取消訂單的情況增加。德儀預期，由於客戶傾向削減庫存，預期本季需求下滑的力道會比過往季節性影響更大。

Edward Jones分析師普爾克說：「德儀的財報顯示，就連較有韌性的類比半導體市場也正顯露疲態。」

德儀執行長坦伯頓表示，汽車市場是上季疲軟需求的唯一例外。但分析師預期，汽車市場的訂單已開始溫和減少。

展望本季，德儀預估營收達41.7億至45.3億美元，中間值低於分析師平均預估的44.1億美元；預期每股盈餘1.64美元至1.9美元，中間值也遠低於市場預期的1.86美元。華爾街預期德儀今年全年營收恐衰退，原因是客戶聚焦於削減晶片庫存，而非採購新的晶片。