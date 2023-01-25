澳洲CPI攀33年高點

受觀光業復甦、電費及房價狂飆鼓舞，澳洲去年第4季整體消費者物價指數（CPI）衝上33年來新高，為澳洲央行下個月繼續升息提供更多論據。新加坡同日公布，12月通膨也維持在近14年高位。

英國金融時報（FT）報導，澳洲央行（RBA）25日公布，截至去年12月的上季整體CPI年升7.8％，寫1990年來最大增幅，澆熄了外界對央行可能暫停升息的希望，也持續加重家庭財務壓力；RBA去年5月來累計升息3個百分點。路透指出，投資人如今認為，RBA在2月7日決策會上只升息1碼的機率銳減，澳幣應聲升至0.7085美元，為五個月高點。

隨著俄烏戰爭及洪災導致當地燃料及蔬果成本飆升，過去一年來，房價、能源價格和食品價格飆高已帶動澳洲通膨高漲。上季能源價格年漲8.6％、房價狂飆10.7％，食品和非酒精飲料價格也勁揚9.2％。觀光業復甦也成通膨一大推力，上季航班和住宿價格較去年同期飆漲9％。

新加坡金融管理局（央行）同日公布，星國12月扣除私人運輸和住宿的核心CPI，年升幅連續第三個月達5.1%，略高於市場預期的5%，仍在2008年以來最快升速附近徘徊，12月整體CPI年增6.5%，零售、電費和汽油價格增速放緩，但食品及服務價格仍持續走高，食品價格連續第十個月走揚，年增幅達7.5%。