澳洲CPI攀33年高點

經濟日報／ 編譯王巧文／綜合外電

受觀光業復甦、電費及房價狂飆鼓舞，澳洲去年第4季整體消費者物價指數（CPI）衝上33年來新高，為澳洲央行下個月繼續升息提供更多論據。新加坡同日公布，12月通膨也維持在近14年高位。

英國金融時報（FT）報導，澳洲央行（RBA）25日公布，截至去年12月的上季整體CPI年升7.8％，寫1990年來最大增幅，澆熄了外界對央行可能暫停升息的希望，也持續加重家庭財務壓力；RBA去年5月來累計升息3個百分點。路透指出，投資人如今認為，RBA在2月7日決策會上只升息1碼的機率銳減，澳幣應聲升至0.7085美元，為五個月高點。

隨著俄烏戰爭及洪災導致當地燃料及蔬果成本飆升，過去一年來，房價、能源價格和食品價格飆高已帶動澳洲通膨高漲。上季能源價格年漲8.6％、房價狂飆10.7％，食品和非酒精飲料價格也勁揚9.2％。觀光業復甦也成通膨一大推力，上季航班和住宿價格較去年同期飆漲9％。

新加坡金融管理局（央行）同日公布，星國12月扣除私人運輸和住宿的核心CPI，年升幅連續第三個月達5.1%，略高於市場預期的5%，仍在2008年以來最快升速附近徘徊，12月整體CPI年增6.5%，零售、電費和汽油價格增速放緩，但食品及服務價格仍持續走高，食品價格連續第十個月走揚，年增幅達7.5%。

澳洲 CPI 通膨

延伸閱讀

IMF前官員：海運運價去年大幅回落 是全球通膨降溫前兆

Honda Civic Type-R在澳洲狂賣　下訂要等18個月還得加價買！

腸阻塞險插管嚇壞粉絲！蔡小虎現身新加坡公布喜訊

暌違多年…大陸商務部長與澳洲貿易部長將恢復舉行會談

相關新聞

歐美對陸貨需求減 衝擊航運

國際間對中國大陸貨物的需求轉弱，使航運公司紛紛取消停靠大陸各大港口，這削弱了市場原先認為大陸取消新冠清零政策後可望帶來經...

美沃爾瑪加薪 吸引人才

儘管近來從Google到微軟等大企業紛紛宣布裁員縮編，但美國最大的民營雇主沃爾瑪（Walmart）表示，2月起最低時薪將...

微軟示警 雲端事業成長趨緩

微軟上季營運表現大致符合市場預期，關鍵的雲端運算事業Azure仍強勁成長，但該事業本季成長速度料將趨緩，微軟也警告企業軟...

美擬分拆Google廣告業務

美國司法部和八個州的檢察長24日聯合對Google提出反托辣斯訴訟，並尋求分拆Google遍及網際網路的數位廣告仲介業務...

德儀：客戶砍單情況增加

堪稱「半導體業風向球」的德州儀器（TI）遭遇2020年來首次營收衰減，且本季財測中間值遠低於華爾街預期，並示警客戶取消訂...

歐盟晶片外交 納入台韓

歐洲議會產業暨能源委員會（IEC）24日投票通過兩項歐盟晶片法，其中罕見要求歐盟展開「晶片外交」，明確指出與台灣、美國、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。