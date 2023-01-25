美沃爾瑪加薪 吸引人才

經濟日報／ 編譯劉忠勇易起宇／綜合外電
沃爾瑪（Walmart）是美國最大的民營雇主，薪資水準有指標性作用。（美聯社）
沃爾瑪（Walmart）是美國最大的民營雇主，薪資水準有指標性作用。（美聯社）

儘管近來從Google到微軟等大企業紛紛宣布裁員縮編，但美國最大的民營雇主沃爾瑪（Walmart）表示，2月起最低時薪將由12美元調高為14美元，調幅高達17%，以反映去年通膨大漲，並在緊俏的勞動市場吸引人才。

沃爾瑪24日向員工發布通知說，美國各門市和倉儲員工下個月起時薪起薪將由12美元調漲至14美元，平均時薪則調漲至17.5美元，比去年夏季多2.9%，比2021年9月多了6.7%。美國去年12月消費者物價年增率為6.5%。

相較之下，亞馬遜（Amazon）和Target 在內的競爭對手的最低工資為每小時15美元，而好市多（Costco）目前最低時薪為17.5美元。

沃爾瑪美國事業負責人佛納在通知中說，加薪將「確保我們所經營的市場有吸引人的待遇」。新進員工時薪的起薪最高可達19美元，視工作地點而定。

美國12月失業率僅3.5%，儘管徵才和薪資增幅有所降溫，勞動市場出現鬆動跡象，但職缺人數仍遠高於失業人數。

無獨有偶，日本資本額第三大保險公司第一生命保險據傳也正計劃為員工加薪，平均幅度達5%。消息人士說，第一生命保險計劃4月加薪。對該公司1萬名包括管理職在內的內勤人員來說，調漲基本薪資將是28年來首見。

時薪 美國 沃爾瑪

延伸閱讀

年前被裁員！失業記者到海底撈打工 時薪更高卻不敢告訴父母

必讀年後轉職教戰手冊 掌握「五撇步」更容易成功加薪

賴晏駒為主持加薪出奇招 緋聞情侶獻吻HIGH翻現場

替地方議員助理爭取加薪 康裕成：議員公費助理費逾20年未調

相關新聞

歐美對陸貨需求減 衝擊航運

國際間對中國大陸貨物的需求轉弱，使航運公司紛紛取消停靠大陸各大港口，這削弱了市場原先認為大陸取消新冠清零政策後可望帶來經...

美沃爾瑪加薪 吸引人才

儘管近來從Google到微軟等大企業紛紛宣布裁員縮編，但美國最大的民營雇主沃爾瑪（Walmart）表示，2月起最低時薪將...

微軟示警 雲端事業成長趨緩

微軟上季營運表現大致符合市場預期，關鍵的雲端運算事業Azure仍強勁成長，但該事業本季成長速度料將趨緩，微軟也警告企業軟...

美擬分拆Google廣告業務

美國司法部和八個州的檢察長24日聯合對Google提出反托辣斯訴訟，並尋求分拆Google遍及網際網路的數位廣告仲介業務...

德儀：客戶砍單情況增加

堪稱「半導體業風向球」的德州儀器（TI）遭遇2020年來首次營收衰減，且本季財測中間值遠低於華爾街預期，並示警客戶取消訂...

歐盟晶片外交 納入台韓

歐洲議會產業暨能源委員會（IEC）24日投票通過兩項歐盟晶片法，其中罕見要求歐盟展開「晶片外交」，明確指出與台灣、美國、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。