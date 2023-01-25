美沃爾瑪加薪 吸引人才

儘管近來從Google到微軟等大企業紛紛宣布裁員縮編，但美國最大的民營雇主沃爾瑪（Walmart）表示，2月起最低時薪將由12美元調高為14美元，調幅高達17%，以反映去年通膨大漲，並在緊俏的勞動市場吸引人才。

沃爾瑪24日向員工發布通知說，美國各門市和倉儲員工下個月起時薪起薪將由12美元調漲至14美元，平均時薪則調漲至17.5美元，比去年夏季多2.9%，比2021年9月多了6.7%。美國去年12月消費者物價年增率為6.5%。

相較之下，亞馬遜（Amazon）和Target 在內的競爭對手的最低工資為每小時15美元，而好市多（Costco）目前最低時薪為17.5美元。

沃爾瑪美國事業負責人佛納在通知中說，加薪將「確保我們所經營的市場有吸引人的待遇」。新進員工時薪的起薪最高可達19美元，視工作地點而定。

美國12月失業率僅3.5%，儘管徵才和薪資增幅有所降溫，勞動市場出現鬆動跡象，但職缺人數仍遠高於失業人數。

無獨有偶，日本資本額第三大保險公司第一生命保險據傳也正計劃為員工加薪，平均幅度達5%。消息人士說，第一生命保險計劃4月加薪。對該公司1萬名包括管理職在內的內勤人員來說，調漲基本薪資將是28年來首見。