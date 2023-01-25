特斯拉砸36億美元建新廠

特斯拉將投資36億美元在內華達州雷諾廠附近再建兩座新廠，一座將大量生產純電動卡車Semi，另一座將生產新的4680車用電池。

特斯拉24日表示，新廠將在當地創造超過3,000個工作機會，幫助美國引領潔淨能源的製造領域、強化能源安全，最終降低家庭（負擔電動車）的成本。

其中一座是年產能100 GWh（十億瓦時）的電池廠，以製造4680電池，產能足以每年供應多達200萬輛電動車使用。這種電池指的是直徑為46毫米、長度為80毫米的圓柱形電池。這種較大顆的電池會擁有較佳的能量密度與功率重量比，基本上會讓電動車能源效率提高、生產成本降低。

另一座則是該公司首座能大量生產純電動卡車Semi的工廠，但特斯拉並未提供預估產量數字。特斯拉先前訂下的目標是，2024年在北美生產5萬輛Semi卡車。