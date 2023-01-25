美擬分拆Google廣告業務

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
美國司法部和八個州的檢察長聯合對Google提出反托辣斯訴訟，並尋求分拆Google數位廣告仲介業務。（歐新社）
美國司法部和八個州的檢察長聯合對Google提出反托辣斯訴訟，並尋求分拆Google數位廣告仲介業務。（歐新社）

美國司法部和八個州的檢察長24日聯合對Google提出反托辣斯訴訟，並尋求分拆Google遍及網際網路的數位廣告仲介業務，讓Google在海內外面臨的法律挑戰，又多了一場硬仗要打。

司法部向維吉尼亞州聯邦地方法院提交訴狀，控告Google濫用其壟斷地位，損害了試圖使用競爭產品的網路刊登業者和廣告業者的利益。這是司法部繼2020年後第二次狀告Google，而這次訴訟可能演變成一場對數位廣告產業影響深遠的法院戰。

包括加州和紐約州在內的八個州，都加入了這回司法部的行列。

這起訟案要求法院撤銷Google「反競爭收購行為」，並主張分拆Google廣告交易平台，以便為其他公司創造公平的競爭環境。

彭博指出，這是拜登政府挑戰科技巨頭的首起大型訴訟案，前總統川普啟動的調查也功不可沒。而這也是美國司法部自1982年下令分拆電信巨頭貝爾系統以來，罕見地再次要求分拆一家大公司。

美國司法部長賈蘭德在新聞發布會上表示，Google 15年來一直進行反競爭的行為，阻擋競爭技術崛起，操弄競價機制、避開競爭的影響，並迫使廣告客戶使用該公司的工具。他強調，Google的排他行為，已嚴重削弱、甚或破壞廣告科技產業的競爭。

Google除了以免費搜尋服務聞名，更以緊密連接的廣告技術業務賺取收入，串起廣告商與報紙、網站和其他尋求刊登廣告的公司。

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