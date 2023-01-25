微軟示警 雲端事業成長趨緩

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
微軟關鍵的雲端運算事業Azure上季仍強勁成長，但本季成長速度料將趨緩。（路透）
微軟關鍵的雲端運算事業Azure上季仍強勁成長，但本季成長速度料將趨緩。（路透）

微軟上季營運表現大致符合市場預期，關鍵的雲端運算事業Azure仍強勁成長，但該事業本季成長速度料將趨緩，微軟也警告企業軟體銷售將進一步減弱，令人擔憂近幾年推動微軟業績成長的產品需求。

微軟美股24日盤後公布，在止於去年12月底的年度第2季，經調整後營收較一年前增加2%到527億美元，增幅為六年來最小，也低於分析師預期的529億美元；淨利年減11%至164億美元，每股盈餘（EPS）2.32美元，則優於市場預期的2.30美元。不計匯率波動因素，Azure上季營收增加38%，增幅略優於市場預期。

Azure往往是微軟財報中最大亮點。在軟體和其他科技產品的整體市場疲弱之際，微軟雲端事業展現韌性，但微軟表示Azure本季營收成長速度將較上季放緩4至5個百分點。如此展望，讓市場重新聚焦微軟企業用戶縮減開支所遭遇的挑戰。

微軟上周才剛宣布裁員1萬人，在財報中也說，上季提列12億美元費用，其中8億美元就是與裁員相關。財務長胡德表示，儘管正設法減少人事、不動產的開支，仍將持續投資長線的機會。前一天微軟宣布，未來幾年將加碼投資聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI

微軟執行長納德拉坦承，將須進行調整策略，「基本上我們認為下個大型平台浪潮就是人工智慧（AI），而我們也堅信，只要能趕上這波浪潮，接著影響遍及我們技術堆疊的每個層面，也就能打造新的解決方式和機會，從而創造大量的企業價值」。

上季微軟電腦軟體、電玩遊戲銷售下滑，Xbox內容和服務（包含數位遊戲銷售和Game Pass訂閱服務）營收較一年前下滑12%。

AI 業績 和服

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