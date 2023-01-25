日本吹起漲薪抗通膨風潮 這家保險公司5萬員工也將受惠
知情人士表示，隨著愈來愈多日本企業準備透過加薪來對抗通膨高漲，日本資本額第三大保險公司第一生命保險正計劃加入行列，為5萬名員工平均加薪5%。
消息人士說，第一生命保險正計劃在4月為員工加薪，目前仍在和工會進行商談。調漲的部分包括基本薪資和根據年資自動加薪的部分。
對該公司1萬名包括管理職在內的內勤人員來說，基本薪資的調漲將是28年來首見。其餘4萬名員工則為銷售員。
在生活成本高漲和日本銀行（央行）的超寬鬆貨幣政策可能退場之際，日本一年一度的「春鬥」薪資談判成為注目焦點。日本首相岸田文雄已呼籲企業調漲薪資幅度超過通膨率，日本去年12月通膨率達到4%，創1981年來最高。
第一生命的最大對手日本生命保險也正考慮在春鬥前調漲薪資。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言