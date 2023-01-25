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日本吹起漲薪抗通膨風潮 這家保險公司5萬員工也將受惠

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
日本第三大保險公司第一生命保險據悉將為旗下5萬名員工平均調漲5%薪資，加入其他公司漲薪抗通膨的行列。歐新社
日本第三大保險公司第一生命保險據悉將為旗下5萬名員工平均調漲5%薪資，加入其他公司漲薪抗通膨的行列。歐新社

知情人士表示，隨著愈來愈多日本企業準備透過加薪來對抗通膨高漲，日本資本額第三大保險公司第一生命保險正計劃加入行列，為5萬名員工平均加薪5%。

消息人士說，第一生命保險正計劃在4月為員工加薪，目前仍在和工會進行商談。調漲的部分包括基本薪資和根據年資自動加薪的部分。

對該公司1萬名包括管理職在內的內勤人員來說，基本薪資的調漲將是28年來首見。其餘4萬名員工則為銷售員。

在生活成本高漲和日本銀行（央行）的超寬鬆貨幣政策可能退場之際，日本一年一度的「春鬥」薪資談判成為注目焦點。日本首相岸田文雄已呼籲企業調漲薪資幅度超過通膨率，日本去年12月通膨率達到4%，創1981年來最高。

第一生命的最大對手日本生命保險也正考慮在春鬥前調漲薪資。

日本 薪資 保險 通膨

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