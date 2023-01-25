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十年合作劃下句點 馬士基和地中海航運結束2M海運聯盟

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
馬士基和地中海航運將在兩年內結束2M海運聯盟。路透
馬士基和地中海航運將在兩年內結束2M海運聯盟。路透

全球兩大航運巨頭馬士基（Maersk）和地中海航運（MSC）將在2025年1月結束雙方組成的2M海運聯盟，終結十年來的合作關係，原因是彼此在陸運的競爭加劇。

馬士基和地中海航運25日聲明說，雙方將在兩年內結束於2015年組成的2M聯盟，以發展各自的策略。馬士基產品長西格嘉說：「目前我們須聚焦於整合海上和陸上的業務，我們正取回更多控制權，這正是我們所需，尤其是從亞洲出發的東-西航線這項主力業務」。

馬士基股價25日盤中大跌約4.5%，因外界擔憂兩大航商的合作關係一旦結束，會再度引發運量過剩和運費下滑。

馬士基正從海運公司轉型為一站全包式的物流公司；一年前擠下馬士基成為海運龍頭的地中海航運，則下訂了最多的新船。

近年來，馬士基和地中海航運均轉而追求陸運和空運事業的成長，因為一站全包式的服務利潤率較高。這兩大航商憑藉著運費高漲帶來的創紀錄獲利，推動一系列的併購來打造端對端的貨運服務。

2M聯盟掌控全球約三分之一的貨運量，讓馬士基和地中海航運可以把客戶的貨物轉包給彼此的船隻，當時他們是在運量過剩的時空背景下，為了削減成本而結盟。

地中海 航線

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