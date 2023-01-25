快訊

10年來最強寒流！日本大雪恐釀3死 逾300航班停飛

是你嗎？花319元在北市全聯買泡麵、雞蛋 發票中兩百萬

財神到！7-ELEVEN開出3張千萬發票 買39元飲品成幸運兒

為拉近和同業差距…沃爾瑪平均最低時薪調高至529台幣

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
沃爾瑪（Walmart）是美國最大的民營雇主，薪資水準有指標性作用。美聯社
沃爾瑪（Walmart）是美國最大的民營雇主，薪資水準有指標性作用。美聯社

美國最大的民營雇主沃爾瑪（Walmart）表示，最低時薪將由12美元調高為14美元，調幅高達17%，以反映去年通膨大漲，並在緊俏的勞動市場吸引人才。

沃爾瑪24日向員工發布通知說，美國各門市和倉儲員工下個月起時薪起薪將由12美元（約363台幣）調漲至14美元（約423台幣），平均時薪則調漲至17.5美元（約529台幣），比去年夏季多2.9%，比2021年9月多了6.7%。美國去年12月消費者物價年增率為6.5%。

相較之下，亞馬遜（Amazon）和Target在內的競爭對手的最低工資為每小時15美元，而好市多（Costco）目前最低時薪為17.5美元。

沃爾瑪美國事業負責人佛納（John Furner）在通知中說，加薪將「確保我們所經營的市場有吸引人的待遇」。新進員工時薪的起薪最高可達19美元，視工作地點而定。

通知中說：「各位持續專注於客戶之時，我們也專注於投資各位門市夥伴，藉由加薪和新的機會，掌握服務未來客戶所需的技能，並在沃爾瑪發展職涯」。

美國12月失業率僅3.5%，儘管徵才和薪資增幅有所降溫，勞動市場出現鬆動跡象，但職缺人數仍遠高於失業人數。

相較於Target和好市多等同業，沃爾瑪比較偏重鄉間和德州、密西西比州、喬治亞州在內的美國東南地區。因此，沃爾瑪這波調高時薪，可能增添美國較低所得地區的薪資壓力。部分經濟學家發現，沃爾瑪在地方經濟的薪資水準上扮演關鍵角色。

沃爾瑪24日股價收盤小漲0.3%，今年來漲幅不到1%。

沃爾瑪 美國 時薪

延伸閱讀

澳網／美國內戰晉4強 保羅生涯大勝當女友生日禮

陸國企被逮到「暗助俄羅斯」 美將釐清北京是否知情

美：加強施壓中國「停買」伊朗石油

年前被裁員！失業記者到海底撈打工 時薪更高卻不敢告訴父母

相關新聞

IMF前官員：海運運價去年大幅回落 是全球通膨降溫前兆

曾任職於國際貨幣基金（IMF）的經濟學家奧斯崔（Jonathan Ostry）指出，海運成本在疫情期間大漲，可視為預告全...

為拉近和同業差距…沃爾瑪平均最低時薪調高至529台幣

美國最大的民營雇主沃爾瑪（Walmart）表示，最低時薪將由12美元調高為14美元，調幅高達17%，以反映去年通膨大漲，...

壽司郎迴轉機制結合數位管理 海外分店台灣最多

日本迴轉壽司第一品牌「壽司郎」目前在日本有644間店鋪、海外87間店鋪，海外分店在台灣最多。公司主管表示，由於講究美味、...

台積電設備供應商ASML 第1季財測優於預期

歐洲最大半導體設備製造商艾司摩爾（ASML）發布今年第1季業績展望，預期營收介於61億歐元至65億歐元（71億美元）之間...

特斯拉砸36億美元蓋兩工廠 生產電動卡車和4680電池

特斯拉將投資36億美元在內華達州雷諾（Reno）既有工廠附近興建兩座工廠，一座將大量生產純電動卡車Semi，另一座將生產...

德儀示警客戶繼續削減晶片庫存 上季砍單情況增加

堪稱半導體業風向球的德州儀器（TI）遭遇2020年來首次營收衰減，且本季財測的中間值遠低於華爾街預期，反映景氣下滑的不利...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。