快訊

開幕不到一個月…新莊宏匯「饗饗」樓下著火 85名客人急疏散

台積電設備供應商ASML 第1季財測優於預期

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
ASML預期2023年全年營收成長逾25%，毛利率也會比一年前更有長進。路透
ASML預期2023年全年營收成長逾25%，毛利率也會比一年前更有長進。路透

歐洲最大半導體設備製造商艾司摩爾（ASML）發布今年第1季業績展望，預期營收介於61億歐元至65億歐元（約2千1百億台幣）之間，高於分析師原估的60.7億歐元，可見先進晶片生產設備的需求仍強。

荷蘭商ASML去年第4季營收為64億歐元，與分析師的估計相符。淨利為18億歐元，便於分析師所估的16.8億歐元。為求加速交貨，ASML持續延後受理訂單。

ASML執行長溫彼得（Peter Wennink）發布新聞稿說：「我們的客戶已指明，他們預料市場會在今年下半年回春。考量我們訂單的前置時間（lead time）以及微影投資的策略性性質，我們所生產的系統需求仍然強旺」。

他表示，ASML預期2023年全年營收成長逾25%，毛利率也會比一年前更有長進。

彭博較早引述知情人士報導，日本和荷蘭即將同意加入美國的行列，對中國大陸出口晶片設備實施新的管制，但可能不會像美國既限制設備又限縮人員那般嚴格。

ASML先前已表示，全世界其他地區對先進產品的需求，足以填補中國大陸營收的短缺。

荷蘭 美國 半導體 晶片

延伸閱讀

台股虎年市值蒸發逾8兆元 兔年關注國際變數

荷蘭國防部早在2020年便建議政府禁止ASML向中國出口先進設備

荷蘭首相訪美 半導體同盟引關注

台積電2022年優良供應商卓越表現獎名單出爐

相關新聞

IMF前官員：海運運價去年大幅回落 是全球通膨降溫前兆

曾任職於國際貨幣基金（IMF）的經濟學家奧斯崔（Jonathan Ostry）指出，海運成本在疫情期間大漲，可視為預告全...

台積電設備供應商ASML 第1季財測優於預期

歐洲最大半導體設備製造商艾司摩爾（ASML）發布今年第1季業績展望，預期營收介於61億歐元至65億歐元（71億美元）之間...

特斯拉砸36億美元蓋兩工廠 生產電動卡車和4680電池

特斯拉將投資36億美元在內華達州雷諾（Reno）既有工廠附近興建兩座工廠，一座將大量生產純電動卡車Semi，另一座將生產...

德儀示警客戶繼續削減晶片庫存 上季砍單情況增加

堪稱半導體業風向球的德州儀器（TI）遭遇2020年來首次營收衰減，且本季財測的中間值遠低於華爾街預期，反映景氣下滑的不利...

微軟估本季雲端業務營收將趨緩 盤後股價轉跌

微軟上季營收和獲利大致與市場預期相當，關鍵的雲端運算事業Azure仍強勁成長，但該事業本季成長速度料將趨緩，微軟也警告企...

航次恐取消三成！西方對陸貨需求減少 衝擊航運

國際對中國大陸貨物的需求轉弱，已使得大陸幾個最大港口航次取消的情況增加，這削弱了市場原先認為大陸取消新冠清零政策後可望帶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。