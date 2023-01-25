台積電設備供應商ASML 第1季財測優於預期
歐洲最大半導體設備製造商艾司摩爾（ASML）發布今年第1季業績展望，預期營收介於61億歐元至65億歐元（約2千1百億台幣）之間，高於分析師原估的60.7億歐元，可見先進晶片生產設備的需求仍強。
荷蘭商ASML去年第4季營收為64億歐元，與分析師的估計相符。淨利為18億歐元，便於分析師所估的16.8億歐元。為求加速交貨，ASML持續延後受理訂單。
ASML執行長溫彼得（Peter Wennink）發布新聞稿說：「我們的客戶已指明，他們預料市場會在今年下半年回春。考量我們訂單的前置時間（lead time）以及微影投資的策略性性質，我們所生產的系統需求仍然強旺」。
他表示，ASML預期2023年全年營收成長逾25%，毛利率也會比一年前更有長進。
彭博較早引述知情人士報導，日本和荷蘭即將同意加入美國的行列，對中國大陸出口晶片設備實施新的管制，但可能不會像美國既限制設備又限縮人員那般嚴格。
ASML先前已表示，全世界其他地區對先進產品的需求，足以填補中國大陸營收的短缺。
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