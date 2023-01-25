德儀示警客戶繼續削減晶片庫存 上季砍單情況增加

堪稱半導體業風向球的德州儀器（TI）遭遇2020年來首次營收衰減，且本季財測的中間值遠低於華爾街預期，反映景氣下滑的不利因素可能削弱半導體產業中迄今保有韌性的市場領域需求。

德儀24日公布，去年第4季營收下滑逾3%至46.7億美元，使得自2020年來營收持續以二位數幅度成長的紀錄中斷；上季每股盈餘2.13美元，高於市場預估的1.97美元。

在升息環境下，智慧手機與PC產品率先感受到消費者縮減非必需支出的衝擊，但現在工業等領域也開始感受到壓力。德儀上季工業事業營收季比下滑10%，通運設備和企業系統業務營收衰減20%。

德儀投資人關係主管帕爾（Dave Pahl）向分析師表示，去年第4季取消訂單的情況增加。德儀預期，由於客戶傾向削減庫存，預期本季需求下滑的情況比季節需求下滑更疲弱。

Edward Jones分析師普爾克說：「德儀的財報顯示，就連較有韌性的類比半導體市場也正顯示出疲態。」

德儀執行長坦伯頓（Rich Templeton）表示，汽車市場是上季疲軟需求的唯一例外。但分析師預期，汽車市場的訂單已開始溫和減少。

展望本季，德儀預估營收達41.7億至45.3億美元，中間值低於分析師平均預估的44.1億美元；預期每股盈餘1.64美元至1.9美元，中間值也遠低於市場預期的1.86美元。

最新財測凸顯出德儀短期內無法自營收下滑的情況反彈。華爾街預期該公司今年全年營收下滑，原因是客戶聚焦於削減晶片庫存，而非採購新的晶片。

德儀有信心電子產品長期對半導體需求增加，但不願預測訂單與營收何時將回升。德儀財務長利薩爾迪說：「客戶在做他們數十年來會做的事，而且將持續進行，他們建立的庫存有點多。我們將觀察這要花多久的時間來解決。」

不過，與多數大型科技公司不同的是，利薩爾迪表示德儀沒有裁員計畫，因為過去兩年並沒有提前大舉徵才。

德儀在規模5,800億美元的半導體產業中，擁有最長客戶名單和最廣泛產品類別，使該公司的財測成為整個經濟需求的指標。德儀也是第一批公布上季財報的主要科技公司之一。