印度高官稱 未來幾年「印度製造」將佔蘋果全球總產量4分之1

集微網消息，一位印度高級政府官員表示，蘋果公司希望將印度的產量提高到其全球總產量的四分之一左右，因為這家美國科技巨頭正尋求主要製造中心多元化。

印度貿易和工業部長皮尤什·戈亞爾 (Piyush Goyal) 周一在一次公開活動中表示：“他們已經在印度製造了大約 5-7% 的產品。如果我沒記錯的話，他們的目標是將其製造量提高到25%。”

Goyal的評論比蘋果代工製造商之前告訴新德裡的評論更為激進。蘋果公司的三大中國台灣供應商——富士康科技集團、和碩和緯創申請並贏得了財政激勵，以提高印度智能手機的生產和出口。

據彭博商業周刊上個月報道，作為該計劃的一部分，幾家公司承諾到2026年3月底，多達20% 的iPhone銷量將在印度生產。蘋果沒有立即回應置評請求。

蘋果開始多元化經營。公司去年推出了最新款iPhone，大大縮短了首款中國製造機型與首款印度製造機型之間的時間。“他們推出了印度製造的最新型號”，Goyal說。

這位部長的評論似乎與當地媒體去年引用的摩根大通公司的一份報告相呼應，該報告稱到 2025年蘋果將在印度生產25%的iPhone。除了沒有給出時間表外，Goyal沒有具體說明在印度組裝其他產品，例如iPad和MacBook筆記本電腦。

Goyal的部門以及印度的科技和財政部，在製定一項價值67億美元的與生產相關的激勵計劃方面發揮了關鍵作用，該計劃承諾曏促進本地智能手機生產的公司提供現金。該計劃幫助蘋果從4月到12月從印度出口了超過25億美元的iPhone，幾乎是上一財年出口總額的兩倍。