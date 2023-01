最不想見到兩極分化！M&M's「無限期暫停」擬人化吉祥物

NBC新聞報導,美國牛奶巧克力品牌「M&M's」經歷了2022年的吉祥物改造爭議後,23日宣布採取「無限期暫停」使用知名的擬人化吉祥物,稱「M&M's最不想要的」就是「兩極分化」。

M&M's在推特發文表示,該品牌轉而指定演員馬雅.魯道夫(Maya Rudolph)為代言人,並稱她是「美國可以達成共識」(America can agree on)的人選。

魯道夫的代表並未立即回應置評請求,但她本人告訴TODAY.com,「很高興」在2月12日的超級杯廣告為該品牌代言,「我是這個糖果的終身愛好者,能被邀請參加這樣一個傳奇品牌的廣告活動,我覺得真是太榮幸了」。

M&M's發言人證實魯道夫將在超級盃期間以代言人身分首度亮相,稱許她的新角色將「讓五顏六色的M&M's代言糖(spokescandies)角色離開,並擁抱一條追尋其他激情的新道路」。

根據報導,M&M's的「代言糖」最近幾周激起了福斯新聞等右翼媒體的怒火,原因是該公司宣布了新的「翻轉現狀」(Flip the Status Quo)廣告活動。這個活動推出了有著3名女性「代言糖」的限量版包裝,要籌集資金支援投身創意產業的女性,但福斯新聞政論主持人卡森(Tucker Carlson)卻在最近一檔節目抨擊「覺醒M&M's」(woke M&Ms)。

M&M's發言人沒有直接提到福斯新聞的反彈,僅稱該品牌的「決定不是對我們M&M's品牌的反應,而是對我們M&M's品牌的支持,已經醞釀了一段時間」。聲明指M&M's絕對沒想到活動會破壞網路,「但我們現在明白了,即使是糖果穿的鞋子都可能會兩極分化,這是M&M's最不想要的事情,因為我們都是為了將人們聚集在一起」。

We’re so excited to welcome Maya Rudolph! Our new Chief of Fun already has so much planned. pic.twitter.com/jYbY0M0sh0