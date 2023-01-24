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最不想見到兩極分化！M&M's「無限期暫停」擬人化吉祥物

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國牛奶巧克力品牌「M&M's」23日宣布採取「無限期暫停」使用知名的擬人化吉祥物，稱該公司最不想要見到的就是兩極分化。路透 / Sipa USA
美國牛奶巧克力品牌「M&M's」23日宣布採取「無限期暫停」使用知名的擬人化吉祥物，稱該公司最不想要見到的就是兩極分化。路透 / Sipa USA

NBC新聞報導，美國牛奶巧克力品牌「M&M's」經歷了2022年的吉祥物改造爭議後，23日宣布採取「無限期暫停」使用知名的擬人化吉祥物，稱「M&M's最不想要的」就是「兩極分化」。

M&M's在推特發文表示，該品牌轉而指定演員馬雅．魯道夫（Maya Rudolph）為代言人，並稱她是「美國可以達成共識」（America can agree on）的人選。

魯道夫的代表並未立即回應置評請求，但她本人告訴TODAY.com，「很高興」在2月12日的超級杯廣告為該品牌代言，「我是這個糖果的終身愛好者，能被邀請參加這樣一個傳奇品牌的廣告活動，我覺得真是太榮幸了」。

M&M's發言人證實魯道夫將在超級盃期間以代言人身分首度亮相，稱許她的新角色將「讓五顏六色的M&M's代言糖（spokescandies）角色離開，並擁抱一條追尋其他激情的新道路」。

根據報導，M&M's的「代言糖」最近幾周激起了福斯新聞等右翼媒體的怒火，原因是該公司宣布了新的「翻轉現狀」（Flip the Status Quo）廣告活動。這個活動推出了有著3名女性「代言糖」的限量版包裝，要籌集資金支援投身創意產業的女性，但福斯新聞政論主持人卡森（Tucker Carlson）卻在最近一檔節目抨擊「覺醒M&M's」（woke M&Ms）。

M&M's發言人沒有直接提到福斯新聞的反彈，僅稱該品牌的「決定不是對我們M&M's品牌的反應，而是對我們M&M's品牌的支持，已經醞釀了一段時間」。聲明指M&M's絕對沒想到活動會破壞網路，「但我們現在明白了，即使是糖果穿的鞋子都可能會兩極分化，這是M&M's最不想要的事情，因為我們都是為了將人們聚集在一起」。

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