美國芯片製造商Wolfspeed計劃斥資超20億歐元 在德建設全球最大碳化矽半導體工廠
集微網消息，德國《商報》20日報道，美國芯片製造商Wolfspeed計劃與德國汽車零配件供應商採埃孚合作，斥資20億美元在德國薩爾州建廠。
該廠預計將在4年內投產，有望成為全球最大的碳化矽 (SiC) 半導體工廠，採埃孚將持有該工廠的少數股權。《商報》指出，Wolfspeed希望盡快開工建設，但政府承諾的補貼還沒有兌現。
據悉，Wolfspeed在美國的最新工廠耗資約20億美元，而薩爾州的工廠規模將大得多，因此成本也更高。業內人士消息，Wolfspeed選擇薩爾，主要是得益於其合作夥伴採埃孚。這家汽車供應商擁有9000多名員工，是該地區最大的雇主，可為新工廠提供急需的員工。
德國薩爾州政府、Wolfspeed和採埃孚尚未回應。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言