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美國芯片製造商Wolfspeed計劃斥資超20億歐元 在德建設全球最大碳化矽半導體工廠

集微網／ 集微網

集微網消息，德國《商報》20日報道，美國芯片製造商Wolfspeed計劃與德國汽車零配件供應商採埃孚合作，斥資20億美元在德國薩爾州建廠。

該廠預計將在4年內投產，有望成為全球最大的碳化矽 (SiC) 半導體工廠，採埃孚將持有該工廠的少數股權。《商報》指出，Wolfspeed希望盡快開工建設，但政府承諾的補貼還沒有兌現。

據悉，Wolfspeed在美國的最新工廠耗資約20億美元，而薩爾州的工廠規模將大得多，因此成本也更高。業內人士消息，Wolfspeed選擇薩爾，主要是得益於其合作夥伴採埃孚。這家汽車供應商擁有9000多名員工，是該地區最大的雇主，可為新工廠提供急需的員工。

德國薩爾州政府、Wolfspeed和採埃孚尚未回應。

德國 美國 半導體

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