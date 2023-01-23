印官員：蘋果計劃提高印度生產占比達25% 把製造業務遷出中國

路透報導，印度官員23日在一場研討會上表示，蘋果希望印度的產品產量占比，能提高到多達25%，遠高於目前的5%~7%左右，持續把生產業務遷出中國大陸。

印度貿易部長Piyush Goyal說，蘋果是印度吸引投資的另一成功故事，推銷印度是個具競爭力的製造地點，「他們（蘋果）已有約5%~7%的製造業務在印度，如果我沒弄錯，他們的目標是提高這個製造比率到多達25%。他們已經從印度推出最新的機種，是在印度製造」。

Piyush Goyal並未說明蘋果希望達成這個目標的時間點，蘋果也未立即回覆路透的置評請求。中國大陸的新冠防疫封鎖與限制、以及美中貿易和地緣政治緊張升高，都已影響蘋果要把生產業務遷到其他地方的計畫。

蘋果已重押印度，包括2017年透過緯創在印度開設iPhone組裝廠，之後與鴻海集團合作擴張印度生產事業，也符合印度政府希望推動當地製造的企圖心。路透去年底報導，鴻海集團計劃擴增印度iPhone工廠的人力三倍。

印度電子與資訊科技部長Ashwini Vaishnaw也在23日於推特發文指出，蘋果從印度出口的產品金額在去年12月達到10億美元。

摩根大通分析師去年預估，到2025年時，蘋果將有25%的產品都是在中國大陸以外地區製造，高於目前的5%。