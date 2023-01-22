快訊

賀新年遇驚魂！洛杉磯槍擊案釀多人死傷 現場疑似有人持機關槍

參戰2024總統大選？郭台銘曝「問過了」：讓神明來做決定

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Google宣布裁員6%創紀錄…薪情大不同 科技業資遣方案比一比

中央社／ 舊金山22日專電
Google在20日宣布裁員6%，規模寫下25年紀錄。 路透社
Google在20日宣布裁員6%，規模寫下25年紀錄。 路透社

Google在20日宣布裁員6%，規模寫下25年紀錄。面對經濟前景不明朗、公司評估決策難以捉摸，矽谷科技業員工現在更加關注「資遣方案」內容，福利好的狀況下或許可一路領到年底。

Google母公司Alphabet宣布裁員當日遇上農曆新年，位於灣區的總部不到中午，辦公室外就湧現排隊人潮，員工餐廳推出新春特餐，紅燒魚、滷肉、醉雞等10多道應景菜色，讓華人員工不惜等上近2個小時感受年味。

由於當天凌晨公司才發出裁員通知，預計在全球裁減1萬2000人，美國地區名單已經公布，不少員工聊到同事被解僱時難免憂心未來，有人感嘆之前被裁員過了半年才找到工作，苦笑說另一半最好不要在同個圈子。

但是也有人十分務實看待裁員，認為與其煩惱「會不會輪到我」，不如關心公司的「資遣方案」才好及早準備下一步。

Alphabet執行長皮查伊（Sundar Pichai）在寫給員工的備忘錄中提到，Google於2個月的預告期期間會照發薪水，資遣費以16週開始起算，年資每滿一年會額外給予2週工資；此外，公司會提供6個月的醫療保險。

Google在這次科技業裁員潮中較晚才做出決定，資遣方案囊括的福利公布後，讓一些Meta和Twitter等公司的員工有些羨慕。

根據美國財經媒體CNBC報導；Meta承諾給予被裁的員工16週資遣費但沒有提到2個月的預告期工資；推特（Twitter）執行長馬斯克（Elon Musk）說要給員工3個月的資遣費，但是有些人控訴實際只領到1個月。

其他科技巨擘提出的資遣方案，有些則尚未公布具體資遣費發放月數。

微軟（Microsoft）表示裁員將進行到3月底，公司預計支付12億美元（約新台幣364億）的資遣費，符合條件的員工可獲得「高過市場」的資遣費、6個月的醫療保險和60天預告期等多項福利。

亞馬遜（Amazon）則是承諾美國地區員工被裁後60天薪資和福利不變，之後依據員工在公司服務時間的長短給予「數週的資遣費」和一筆離職金，以及過渡時期的健保。

自去年11月科技業裁員潮邁入高峰之後，因為「幾乎每家都在裁」，矽谷員工轉而更加關注「被裁後的福利保障」。

Google裁員同一天，加州就業發展局（EmploymentDevelopment Department）也公布就業數據；儘管科技業相繼解僱員工，舊金山市12月失業率下滑至2.0%，囊括矽谷地帶的聖馬提歐郡（San Mateo County）和聖克拉拉郡（Santa Clara County）失業率也分別降到1.9%和2.0%，此外，與去年11月相比，3個地區12月的就業人口也都有增長。

經濟學家認為科技業動盪對就業市場產生的整體影響，要到春天才可能開始顯現，經濟前景當前雖未出現衰退現象，卻也難以預測。

資遣 裁員 矽谷 Alphabet Google

延伸閱讀

報導指稱Google計畫對外展示能與ChatGPT抗衡的人工智慧聊天機器人

「將擴大投入AI」谷歌裁員1.2萬人 占全球6%人力

盡管輪番裁員 美國大型科技公司員工規模仍遠高於疫情前水平

Twitter現行員工人數比剛上市時更少 許多美國科技業者也出現規模不等裁員情況

相關新聞

亞股今年漲勢如虹 華爾街看好農曆年後將續旺

從華爾街交易員到分析師都正日益看好今年的亞股展望，認為獲利前景、價位以及資金流動都預示走勢向上，農曆年後可望續漲。台股今...

Google宣布裁員6%創紀錄…薪情大不同 科技業資遣方案比一比

Google在20日宣布裁員6%，規模寫下25年紀錄。面對經濟前景不明朗、公司評估決策難以捉摸，矽谷科技業員工現在更加關...

銅價今年來已猛漲11% 大陸解封讓後市更帶勁

進入新年才剛過幾周，銅價已經收復2022年全年多數跌幅，反映市場看好中國大陸鬆綁新冠限制措施後的需求展望提升。

美國媒體業吹寒風 憂經濟前景紛紛宣布裁員

從美國有線電視新聞網（CNN）到華盛頓郵報（The Washington Post），美國媒體正面臨艱困時期，由於擔心經...

摩根大通買下學貸平台「法蘭克」 發現400萬帳戶都假的

前年9月，摩根大通銀行以1.75億元買下學貸平台「法蘭克」(Frank)，事後發現裡面有400萬個假客戶帳號，大通銀行上...

冰島實驗周休3日 帶動歐洲工時革命風潮

工業社會實施周休二日的歷史已超過100年，而全球新冠疫情大幅改變工作模式和心態，不少歐洲國家近年積極推動加碼政策。比利時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。