Google宣布裁員6%創紀錄…薪情大不同 科技業資遣方案比一比
Google在20日宣布裁員6%，規模寫下25年紀錄。面對經濟前景不明朗、公司評估決策難以捉摸，矽谷科技業員工現在更加關注「資遣方案」內容，福利好的狀況下或許可一路領到年底。
Google母公司Alphabet宣布裁員當日遇上農曆新年，位於灣區的總部不到中午，辦公室外就湧現排隊人潮，員工餐廳推出新春特餐，紅燒魚、滷肉、醉雞等10多道應景菜色，讓華人員工不惜等上近2個小時感受年味。
由於當天凌晨公司才發出裁員通知，預計在全球裁減1萬2000人，美國地區名單已經公布，不少員工聊到同事被解僱時難免憂心未來，有人感嘆之前被裁員過了半年才找到工作，苦笑說另一半最好不要在同個圈子。
但是也有人十分務實看待裁員，認為與其煩惱「會不會輪到我」，不如關心公司的「資遣方案」才好及早準備下一步。
Alphabet執行長皮查伊（Sundar Pichai）在寫給員工的備忘錄中提到，Google於2個月的預告期期間會照發薪水，資遣費以16週開始起算，年資每滿一年會額外給予2週工資；此外，公司會提供6個月的醫療保險。
Google在這次科技業裁員潮中較晚才做出決定，資遣方案囊括的福利公布後，讓一些Meta和Twitter等公司的員工有些羨慕。
根據美國財經媒體CNBC報導；Meta承諾給予被裁的員工16週資遣費但沒有提到2個月的預告期工資；推特（Twitter）執行長馬斯克（Elon Musk）說要給員工3個月的資遣費，但是有些人控訴實際只領到1個月。
其他科技巨擘提出的資遣方案，有些則尚未公布具體資遣費發放月數。
微軟（Microsoft）表示裁員將進行到3月底，公司預計支付12億美元（約新台幣364億）的資遣費，符合條件的員工可獲得「高過市場」的資遣費、6個月的醫療保險和60天預告期等多項福利。
亞馬遜（Amazon）則是承諾美國地區員工被裁後60天薪資和福利不變，之後依據員工在公司服務時間的長短給予「數週的資遣費」和一筆離職金，以及過渡時期的健保。
自去年11月科技業裁員潮邁入高峰之後，因為「幾乎每家都在裁」，矽谷員工轉而更加關注「被裁後的福利保障」。
Google裁員同一天，加州就業發展局（EmploymentDevelopment Department）也公布就業數據；儘管科技業相繼解僱員工，舊金山市12月失業率下滑至2.0%，囊括矽谷地帶的聖馬提歐郡（San Mateo County）和聖克拉拉郡（Santa Clara County）失業率也分別降到1.9%和2.0%，此外，與去年11月相比，3個地區12月的就業人口也都有增長。
經濟學家認為科技業動盪對就業市場產生的整體影響，要到春天才可能開始顯現，經濟前景當前雖未出現衰退現象，卻也難以預測。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言