荷蘭國防部早在2020年便建議政府禁止ASML向中國出口先進設備

集微網消息，路透社援引荷蘭報紙Het Financieele Dagblad消息報道，荷蘭國防部在2020年建議荷蘭政府不要允許半導體設備供應商ASML向中國出口其最現代化的機器。

根據《信息自由法》的要求，Het Financieele Dagblad獲得了一份略微修訂過的建議版本，並將其發佈在其網站上。

荷蘭國防部在建議中指出，從荷蘭軍事和安全利益的角度來看，不對ASML授予向中國交付EUV機器的任何出口許可，並盡可能保護這種獨特的技術是至關重要的。

在上述文件之際，荷蘭政府正在考慮對ASML向中國出口舊設備的額外限製。

據悉，美國在去年10月對中國推出全面的半導體生產設備出口管制，美國正加速拉攏日本與荷蘭等盟國，共同對中國推出半導體設備禁令。荷蘭首相呂特 (Mark Rutte) 日前表示「和美國在對中國晶片出口限制方面的討論已取得逐步進展」，且在受訪時提到：「我相當有信心我們會實現這個目標。」



