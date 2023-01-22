新興國家 成長放緩

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

去年的央行升息、俄烏戰爭和新冠疫情等發展，讓一些新興經濟體陷入財政危機，雖然主權債違約的烽火似乎僅限於小型邊境經濟體。但今年更大的風險將是經濟衰退。成長減緩預料將延燒到更多經濟體。

彭博資訊報導，新興市場2023年仍將繼續設法對付大幅升高的全球利率、戰爭導致的大宗商品價格飆漲，和中國大陸脫離清零防疫政策的後續效應。

大陸鬆綁防疫措施，雖將透過提振出口，拉抬新興市場成長，卻也將使大宗商品價格持續高漲，連帶讓通膨率居高不下，降低央行積極降息的可能性。

美國和歐洲預料將陷入經濟衰退，也將對新興市場造成更多壓力。全球需求疲軟將拖累新興市場成長，並引發償債疑慮。因此，2023年不計大陸的整體新興市場平均成長率預估將為3%。

新興市場 央行

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