貨幣政策 走向穩定
為了壓低通膨，全球主要央行在2022年衝刺緊縮貨幣政策後，2023年將繼續升息，讓政策利率足以達到會拖慢經濟成長的限制性領域，不過美國聯準會（Fed）、歐洲央行（ECB）和英國央行的升息步調都將放慢，然後暫停，亞太和新興市場央行的緊縮行動也將暫緩，意味著今年全球政策利率將從去年的「暴衝」走向穩定。
彭博資訊經濟學家預期，全球政策利率將在今年中達到5.9%的高峰。在先進經濟體，利率將在第2季達到3.7%的頂點，Fed政策利率預估今年一整年都會高於5%；ECB預料將在2月升息2碼、3月升1碼，但可能因經濟衰退威脅而在年底前降息；英國央行的升息循環雖還沒結束，但利率高峰也已進入視野。
日銀總裁黑田東彥任期將在4月屆滿，貨幣政策正常化的任務將交給繼任者，預料今年都將維持利率波動區間不變。
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