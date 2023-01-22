通膨巨獸還沒走 衝擊加劇

經濟日報／ 編譯王巧文／綜合外電

進入2023年，世界各地的民眾仍身處幾十年未見的高通膨環境，從食品、暖氣到交通等生活成本同步激增，儘管通膨壓力可能即將觸頂，但預料只會緩和降低，物價高漲的痛苦可能會在今年加劇。

隨新冠疫情及俄烏戰爭引發全球通膨竄升，各國央行去年積極升息，以壓低需求及抑制通膨，致力讓經濟達成「軟著陸」，但從過去央行打壓通膨經驗來看，這種最理想情況恐難以實現。

美國聯準會（Fed）主席鮑爾到歐洲央行（ECB）總裁拉加德等央行官員已警告，升息可能是帖苦口良藥，加上俄烏戰爭、美中緊張等不確定因素攪局，都使經濟下行風險升高。

彭博經濟學家指出，今年的通膨可能只會緩慢下降。國際貨幣基金（IMF）在去年10月罕見地悲觀表示：「簡言之，最糟的還在後頭，對許多人來說，2023年感覺像歷經一場衰退。」IMF預計，全球通膨率將在今年底降至4.7%，但還是高於各國央行的2%目標。

隨著北半球進入冬季，帶動燃料費用飆升，生活成本壓力也將加劇。儘管近來汽油價格下跌緩解一些壓力，但通膨問題仍是美國政府的優先要務，法國及德國也正努力調度預算，砸下數十億歐元協助民眾及企業度過能源危機。

與此同時，窮國更是水深火熱。從海地、黎巴嫩到斯里蘭卡，糧價飛漲正加劇窮國人民的困境。聯合國糧農組織（FAO）警告，自去年2月俄烏戰爭開打以來，全球正面臨「飢餓海嘯」，7,000萬人因此陷入飢餓。

通膨 央行 美國聯準會

延伸閱讀

聯合國加強援助俄烏戰爭前線 首批物資運抵烏東

2022全美成屋銷售僅503萬套 減17.8%近10年新低

國產署原址改建調降權利金 預計2月底第5度招標

Fed政策、外資動向 牽動金流

相關新聞

油價漲至11月中旬以來最高 市場看好中國需求的增加

由於市場看中國大陸解封後的燃料需求將增加，國際油價上周大漲約2%，站去年11月中旬以來最高點，後市仍有樂觀氛圍。

通膨巨獸還沒走 衝擊加劇

進入2023年，世界各地的民眾仍身處幾十年未見的高通膨環境，從食品、暖氣到交通等生活成本同步激增，儘管通膨壓力可能即將觸...

貨幣政策 走向穩定

為了壓低通膨，全球主要央行在2022年衝刺緊縮貨幣政策後，2023年將繼續升息，讓政策利率足以達到會拖慢經濟成長的限制性...

新興國家 成長放緩

去年的央行升息、俄烏戰爭和新冠疫情等發展，讓一些新興經濟體陷入財政危機，雖然主權債違約的烽火似乎僅限於小型邊境經濟體。但...

比特幣衝23,332美元

在亞洲各地慶祝農曆新年假期之際，加密貨幣演出上漲行情，比特幣上周大漲約12%，表現不僅優於美股標普500指數和道瓊工業指...

馬斯克賣股 爆內線疑雲

華爾街日報報導，電動車大廠執行長馬斯克在特斯拉今年1月公布未達標的交車量數據之前，出售持股，引發外界質疑，馬斯克賣股時是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。