通膨巨獸還沒走 衝擊加劇

進入2023年，世界各地的民眾仍身處幾十年未見的高通膨環境，從食品、暖氣到交通等生活成本同步激增，儘管通膨壓力可能即將觸頂，但預料只會緩和降低，物價高漲的痛苦可能會在今年加劇。

隨新冠疫情及俄烏戰爭引發全球通膨竄升，各國央行去年積極升息，以壓低需求及抑制通膨，致力讓經濟達成「軟著陸」，但從過去央行打壓通膨經驗來看，這種最理想情況恐難以實現。

從美國聯準會（Fed）主席鮑爾到歐洲央行（ECB）總裁拉加德等央行官員已警告，升息可能是帖苦口良藥，加上俄烏戰爭、美中緊張等不確定因素攪局，都使經濟下行風險升高。

彭博經濟學家指出，今年的通膨可能只會緩慢下降。國際貨幣基金（IMF）在去年10月罕見地悲觀表示：「簡言之，最糟的還在後頭，對許多人來說，2023年感覺像歷經一場衰退。」IMF預計，全球通膨率將在今年底降至4.7%，但還是高於各國央行的2%目標。

隨著北半球進入冬季，帶動燃料費用飆升，生活成本壓力也將加劇。儘管近來汽油價格下跌緩解一些壓力，但通膨問題仍是美國政府的優先要務，法國及德國也正努力調度預算，砸下數十億歐元協助民眾及企業度過能源危機。

與此同時，窮國更是水深火熱。從海地、黎巴嫩到斯里蘭卡，糧價飛漲正加劇窮國人民的困境。聯合國糧農組織（FAO）警告，自去年2月俄烏戰爭開打以來，全球正面臨「飢餓海嘯」，7,000萬人因此陷入飢餓。